Информацию о конфискации авто нелегальных таксистов прокомментировали в КГД

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК прокомментировали информацию о конфискации автомобилей при выявлении деятельности такси без регистрации, сообщает Kazpravda.kz.

"В настоящее время периодически появляется информация о конфискации автомашин при выявлении фактов осуществления деятельности такси без регистрации ИП. Данные сведения не соответствуют действительности", - заявили в КГД.

В комитете пояснили, что отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность изъятия имущества при наличии соответствующего решения суда. Согласно Конституции Республики Казахстан никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда.

На сегодня ни одного факта конфискации транспортных средств за незаконное осуществление деятельности такси не зарегистрировано.

Вместе с тем, Комитет государственных доходов предупреждает, что за осуществление деятельности такси без регистрации ИП предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП.

Зарегистрировать ИП можно через портал электронного правительства (е-лицензирование), мобильное приложение «Е-Salyq Business» и мобильные приложения банков Kaspi и Halyk, добавили в КГД.