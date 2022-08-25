Фото: Kazpravda.kz
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Информацию о "попавших в психбольницу 10 солдатах" прокомментировали в Нацгвардии

В Национальной гвардии Казахстана опровергли информацию о госпитализации 10 военнослужащих в областной центр психического здоровья города Уральска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В социальных сетях распространяется информация о госпитализации 10 военнослужащих в областной центр психического здоровья Уральска. Это недостоверная информация.

«Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время в областном центре психического здоровья города Уральска находится один военнослужащий срочной службы. 9 августа 2022 года военнослужащий воинской части 5517 рядовой Кайрош Арманбек Базарулы, призванный в июне 2022 года Департаментом по делам обороны Актюбинской области, был направлен на консультацию к врачам-специалистам Уральска. После чего его госпитализировали под наблюдением врачей в областной центр психического здоровья с предварительным диагнозом «расстройство адаптации», – сообщила пресс-служба Регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК.

 

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