Информирование граждан и подготовка инфраструктуры Общество 12 сентября 2024 г. 6:00 9 Ася Петрова Центральная комиссия референдума мониторит ход электоральной кампании в регионах фото ЦКР В целях контроля хода подготовки к предстоящему республиканскому референдуму председатель ЦКР Нурлан Абдиров, член ЦКР Шавхат Утемисов и ответственные сотрудники аппарата посетили Атыраускую область. Этот регион серьезно пострадал от масштабных весенних паводков, было повреждено множество объектов инфраструктуры, включая участки для голосования. Поэтому подготовке к референдуму там было уделено особое внимание. От водной стихии больше всех пострадал город Кульсары. Три участка для голосования (№ 100, 237, 238) из 17 оказались в зоне подтопления. Два из них полностью восстановлены, в третьем ремонтные работы еще продолжаются, поэтому территориальной комиссией принято решение о передислокации участка в другое здание. Таким образом, к 6 октября все 17 участков в городе будут готовы к проведению голосования. В Атырау и Кульсары были проведены семинары-совещания с участием членов территориальных комиссий, представителей местных исполнительных и представительных органов, руководителей департамента полиции, социальной защиты населения, органов прокуратуры, в ходе которых заслушана информация о подготовке к референдуму. Глава ЦКР ознакомился с работой Атырауской областной территориальной комиссии референдума. Глава ЦКР обратил внимание, что комиссии всех уровней должны действовать в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, обеспечивать открытость и прозрачность избирательного процесса. Также Нурлан Абдиров разъяснил новеллы Конституционного закона «О республиканском референдуме», подробно остановился на нормах, касающихся прав и обязанностей наблюдателей и представителей иностранных СМИ, порядка освещения хода подготовки и проведения референдума средствами массовой информации, проведения опросов общественного мнения. Особое внимание было уделено вопросам информирования граждан. Представители местных исполнительных органов доложили о проделанной работе в этом направлении. Так, в области запущен единый call-центр «109». Там граждане могут получить всю необходимую информацию и консультации о республиканском референдуме, в том числе проверить себя в списках для голосования, уточнить номер и адрес своего участка. В приложении 2ГИС указаны точные адреса всех 274 участков референдума в Атырауской области. Большая работа по информированию граждан проводится в соцсетях, баннеры с полезной информацией размещаются в людных местах. Глава ЦКР подчеркнул важность системного и своевременного информирования граждан о предстоящем республиканском референдуме, ориентировав комиссии на проведение подомового обхода и вручение персональных пригласительных избирателям. Нурлан Абдиров также сделал акцент на необходимости создания максимальных условий для свободного выражения воли казахстанцев, обратив особое внимание на важность обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью. В целях контроля качества обучения на местах было проведено тестирование членов территориальных комиссий на знание законодательства о референдуме. По его результатам Нурлан Абдиров поручил усилить работу по обучению организаторов избирательного процесса, которая должна охватывать всех без исключения членов комиссий. Особое внимание следует уделить таким вопросам, как информационное сопровождение кампании, аккредитация представителей общественных объединений, уточнение списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подсчет голосов и подведение итогов. Также Нурлан Абдиров провел встречу с молодежью Жылыойского района, на которой рассказал об особенностях обновленной избирательной системы страны в контексте конституционной реформы 2022 года, новшествах в законодательстве о республиканском референдуме, актуальных трендах и международном опыте в электоральной сфере. Молодые люди также поделились мнениями по поднимаемым темам, задавали вопросы. Например, молодой журналист газеты «Кең Жылыой» Ерназ Ахметкаримов затронул тему повышения информированности населения о выборах сельских акимов как основного фактора, влияющего на активность избирателей. #подготовка #референдум #ЦКР