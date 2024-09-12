Информирование граждан и подготовка инфраструктуры

В целях контроля хода подготовки к предстоящему республиканскому референдуму председатель ЦКР Нурлан Абдиров, член ЦКР Шавхат Утемисов и ответственные сотрудники аппарата посетили Атыраускую область.

Этот регион серьезно пострадал от масштабных весенних паводков, было повреждено множество объектов инфраструктуры, включая участки для голосования. Поэтому подготовке к референдуму там было уделено особое внимание.

От водной стихии больше всех пострадал город Кульсары. Три участка для голосования (№ 100, 237, 238) из 17 оказались в зоне подтопления. Два из них полностью восстановлены, в третьем ремонт­ные работы еще продолжаются, поэтому территориальной комиссией принято решение о передислокации участка в другое здание. Таким образом, к 6 октября все 17 участков в городе будут готовы к проведению голосования.

В Атырау и Кульсары были проведены семинары-совещания с участием членов территориальных комиссий, представителей местных исполнительных и представительных органов, руководителей департамента полиции, социальной защиты населения, органов прокуратуры, в ходе которых заслушана информация о подготовке к референдуму. Глава ЦКР ознакомился с работой Атырауской областной территориальной комиссии референдума.

Глава ЦКР обратил внимание, что комиссии всех уровней должны действовать в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, обеспечивать открытость и прозрачность избирательного процесса. Также Нурлан Абдиров разъяснил новеллы Конституционного закона «О республиканском референдуме», подробно остановился на нормах, касающихся прав и обязанностей наблюдателей и представителей иностранных СМИ, порядка освещения хода подготовки и проведения референдума средствами массовой информации, проведения опросов общественного мнения.

Особое внимание было уделено вопросам информирования граждан. Представители местных исполнительных органов доложили о проделанной работе в этом направлении.

Так, в области запущен единый call-центр «109». Там граждане могут получить всю необходимую информацию и консультации о республиканском референдуме, в том числе проверить себя в списках для голосования, уточнить номер и адрес своего участка. В приложении 2ГИС указаны точные адреса всех 274 участков референдума в Атырауской области. Большая работа по информированию граж­дан проводится в соцсетях, баннеры с полезной информацией размещаются в людных местах.

Глава ЦКР подчеркнул важность системного и своевременного информирования граждан о предстоящем республиканском референдуме, ориентировав комиссии на проведение подомового обхода и вручение персональных пригласительных избирателям.

Нурлан Абдиров также сделал акцент на необходимости создания максимальных условий для свободного выражения воли казахстанцев, обратив особое внимание на важность обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью.

В целях контроля качества обучения на местах было проведено тестирование членов территориальных комиссий на знание законодательства о референдуме. По его результатам Нурлан Абдиров поручил усилить работу по обучению организаторов избирательного процесса, которая должна охватывать всех без исключения членов комиссий. Особое внимание следует уделить таким вопросам, как информацион­ное сопровождение кампании, аккредитация представителей общественных объединений, уточнение списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подсчет голосов и подведение итогов.

Также Нурлан Абдиров провел встречу с молодежью Жылыойского района, на которой рассказал об особенностях обновленной избирательной системы страны в контексте конституционной реформы 2022 года, новшествах в законодательстве о республиканском референдуме, актуальных трендах и международном опыте в электоральной сфере.

Молодые люди также поделились мнениями по поднимаемым темам, задавали вопросы. Например, молодой журналист газеты «Кең Жылыой» Ерназ Ахметкаримов затронул тему повышения информированности населения о выборах сельских акимов как основного фактора, влияющего на активность избирателей.