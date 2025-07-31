На совещании были заслушаны доклады руководителей ответственных министерств и структурных подразделений Администрации Президента.

Особое внимание было уделено вопросам разработки законопроектов на основе инициатив, озвученных на Национальном курултае в Бурабае, программы «Қазақстан балалары», единого концептуального документа в сфере внутренней политики, а также реализации инфраструктурных проектов в регионах.

Исполнение поручений Президента Касым-Жомарта ­Токаева в рамках Национального курултая находится на контроле Админист­рации Президента, совещания по вопросам их реа­лизации будут проводиться регулярно.