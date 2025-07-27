В Городском кардиологическом центре впервые выполнена кардионейроабляция — уникальное вмешательство, позволяющее восстановить сердечный ритм без установки постоянного кардиостимулятора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

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Операцию провёл заведующий отделением аритмологии Артур Абдымомунов.

«Ранее при подобных симптомах пациентам приходилось имплантировать постоянные кардиостимуляторы, что накладывало ограничения на образ жизни, особенно у молодых людей. Сегодня, благодаря развитию медицины, мы можем устранять причину брадикардии без имплантируемых устройств — путём точечного воздействия на участки сердца, ответственные за избыточное влияние вегетативной нервной системы», — пояснил Артур Абдымомунов.

Пациент — молодой мужчина 22 лет — поступил с жалобами на головокружение и эпизоды потери сознания. По результатам углублённого обследования было установлено, что нарушения ритма имеют функциональный характер и не связаны с органическим поражением сердца.

Кардионейроабляция направлена на снижение парасимпатического влияния (в частности, активности блуждающего нерва), которое вызывает патологическое замедление сердечного ритма. Это позволяет восстановить нормальную частоту сердечных сокращений без повреждения структур сердца. Состояние пациента после операции стабильное, синусовый ритм восстановлен. В настоящее время он находится в стационаре, в дальнейшем ему будет организовано динамическое амбулаторное наблюдение.

Функциональная синусовая брадикардия чаще встречается у молодых, у спортсменов, а также у лиц с повышенным тонусом парасимпатической нервной системы. В таких случаях сердце анатомически здорово, однако частота его сокращений снижается из-за «перенастройки» со стороны вегетативной регуляции. Кардионейроабляция — щадящий, но эффективный метод лечения, позволяющий избежать пожизненной зависимости от кардиостимулятора.

Этот первый клинический случай в практике Городского кардиологического центра открывает новые перспективы в ведении пациентов с функциональными нарушениями сердечного ритма, особенно в молодом возрасте.