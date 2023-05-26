Иностранец на грузовом поезде пытался пересечь границу Казахстана
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Нарушителя государственной границы задержали в Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.
17 мая пограничный наряд отделения погранконтроля «Булаево» (железнодорожное) Департамента Погранслужбы КНБ по Северо-Казахстанской области при попытке незаконного пересечения границы в Россию задержал иностранного гражданина.
Нарушитель прятался в верхней части вагона грузового поезда.
Задержанный был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи «Нарушение режима Государственной границы Республики Казахстан».