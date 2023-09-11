Иностранные спасатели начали искать выживших под завалами в Марокко

Правительство Марокко приняло помощь только от Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ.

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Первые иностранные спасатели прибыли в пострадавший от мощного землетрясения Марокко, чтобы помочь местным коллегам в разборе завалов. Об этом сообщила газета The Guardian, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Как отмечается, 86 испанских спасателей и 8 поисковых собак уже работают на территории страны.

"Мы отправим все необходимое, потому что известно, что эти первые часы являются ключевыми, особенно если под завалами остаются люди", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Еще один гуманитарный самолет вылетел с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Сообщается также о том, что правительство Марокко приняло помощь только от Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ, потому что считает, что не сможет эффективно координировать работу слишком большого числа иностранных специалистов.

Напомним, в минувшую пятницу мощнейшее за последнее столетие землетрясение уничтожило целые деревни в Атласских горах, где большинство домов строится из сырцового кирпича. Всего же толчки магнитудой до 6,8 баллов унесли жизни почти 2500 человек, еще 2476 жителей Марокко пострадали.

Это стало самым мощным землетрясением в стране за последние 60 лет. В прошлый раз трагедия произошла в 1960 году в Агадире на западе Марокко. Тогда, несмотря на меньшую магнитуду (5,8 баллов), число жертв составило более 12 тысяч.