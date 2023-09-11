Иностранные спасатели начали искать выживших под завалами в Марокко

В мире
41

Правительство Марокко приняло помощь только от Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ.

Фото: Getty Images

Первые иностранные спасатели прибыли в пострадавший от мощного землетрясения Марокко, чтобы помочь местным коллегам в разборе завалов. Об этом сообщила газета The Guardian, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Как отмечается, 86 испанских спасателей и 8 поисковых собак уже работают на территории страны.

"Мы отправим все необходимое, потому что известно, что эти первые часы являются ключевыми, особенно если под завалами остаются люди", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Еще один гуманитарный самолет вылетел с авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Сообщается также о том, что правительство Марокко приняло помощь только от Великобритании, Испании, Катара и ОАЭ, потому что считает, что не сможет эффективно координировать работу слишком большого числа иностранных специалистов.

Напомним, в минувшую пятницу мощнейшее за последнее столетие землетрясение уничтожило целые деревни в Атласских горах, где большинство домов строится из сырцового кирпича. Всего же толчки магнитудой до 6,8 баллов унесли жизни почти 2500 человек, еще 2476 жителей Марокко пострадали.

Это стало самым мощным землетрясением в стране за последние 60 лет. В прошлый раз трагедия произошла в 1960 году в Агадире на западе Марокко. Тогда, несмотря на меньшую магнитуду (5,8 баллов), число жертв составило более 12 тысяч.

#землетрясение #спасатели #помощь #завалы #иностранные #Марокко

Популярное

Все
Все дело – в трубе
Испытание старой дамбой
За первые четыре дня конного марафона-байги «Ұлы дала жорығы» всадники преодолели 350 километров
Очередная победа Казахстана
Больше форели! Речной и радужной…
Старшеклассникам Астаны представляется уникальная возможность посетить предприятия города
Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
Исторический успех Данилиной
Дома все равны
Золотые правила Клименовых
«Железная» ячейка
Главное в жизни – это семья!
IT – это уже настоящее
Сколько дней отдохнут казахстанцы в октябре
Правильная философия
"Горжусь нашими футболистами" – Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана
Пример для подражания
1,7 трлн тенге потратят на развитие 10 моногородов в Казахстане
Мусор как вирус
"Асфальт сходит весной со снегом" – Смаилов о качестве дорог
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Доброжелательный атом
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Архив, который ждали киноманы
Шаньдун – третий торговый региональный партнер Казахстана в Китае
Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
На юго-востоке Турции упал метеорит
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем

Читайте также

Почти 2500 человек погибло из-за землетрясения в Марокко
Женская сборная Казахстана по шахматам прошла в финал чемпи…
К учебникам вместо планшетов возвращаются в Швеции
Более 2 000 человек погибли при землетрясении в Марокко

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]