Новую уловку придумали интернет-мошенники

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Согласно информации фонда, иностранец, проживающий в Казахстане, планировал совершить международный перевод. В процессе он столкнулся с требованием якобы от КФГД об оплате некой суммы в качестве комиссии для завершения перевода. К тому же мошенники предъявили запрос на оплату «паспорта сделки», который, как они утверждали, необходим для закрытия операции.

В пресс-службе напомнили, что фонд не принимает и не может принимать деньги от физических лиц, в том числе от иностранных граждан, ни в каком виде и размере.

«Напротив, фонд согласно закону восполняет депозиторам их деньги в случае лишения банка лицензии, таким образом защищая интересы вкладчиков. И никогда не требует дополнительные платежи за проведение операций или предоставление разрешительных документов. Если вы столкнулись с подобной ситуацией или получили подозрительное сообщение, рекомендуем немедленно обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением», – говорится в сообщении пресс-службы.