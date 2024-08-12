Instagram разблокировали в Турции

Власти Турции сняли запрет на работу Instagram после недолгой блокировки

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Глава министерства транспорта и инфраструктуры страны Абдюлькадир Уралоглу заявил, что социальная сеть снова заработала с 21:00 10 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как сообщила газета Hurriyet, турецкие власти приняли такое решение по итогам переговоров с компанией Meta, в ходе которых стороны достигли договоренности о соблюдении законов республики.

Доступ к Instagram в Турции заблокировали 2 августа. Причиной стало нарушение соцсетью требований местного законодательства.