Instagram разблокировали в Турции
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Айман Аманжолова
Власти Турции сняли запрет на работу Instagram после недолгой блокировки
Глава министерства транспорта и инфраструктуры страны Абдюлькадир Уралоглу заявил, что социальная сеть снова заработала с 21:00 10 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Как сообщила газета Hurriyet, турецкие власти приняли такое решение по итогам переговоров с компанией Meta, в ходе которых стороны достигли договоренности о соблюдении законов республики.
Доступ к Instagram в Турции заблокировали 2 августа. Причиной стало нарушение соцсетью требований местного законодательства.