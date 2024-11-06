Институт страхования профответственности медработников появился в Казахстане

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова разъяснила основную суть законодательства, касающегося страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Журналисты ей задали вопрос: «Недавно был принят закон, касающийся ответственности врачей за профессиональные ошибки, на днях он вступил в силу. Теперь при причинении вреда здоровью пациентов врачи будут платить штрафы. О какой сумме идет речь и как это будет реализовано на практике?»

Глава ведомства отметила, что ранее законодательство не предусматривало никаких инструментов для страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

«Случаи доказанной медицинской ошибки, которая повлекла вред здоровью или ухудшила состояние здоровья, привела к инвалидности или смертности пациента, рассматривались ранее в уголовном порядке. Медицинский работник в таких случаях сам выплачивал материальный и моральный ущерб. По поручению главы государства впервые в Казахстане вводится институт страхования профессиональной ответственности медицинских работников, который позволит рассматривать данные инциденты на уровне медицинских организаций.

Вводится трехуровневая система: на уровне медицинской организации, управления здравоохранения и Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Если установлен нанесенный вред здоровью, а пациент и его родные готовы принять возмещение, то ущерб будет возмещаться за счет страхового пула. Финансовая нагрузка на самого медицинского работника не предусматривается, все через страховые взносы, которые будут ежегодно в обязательном порядке выплачиваться всеми работодателями за медицинских работников», — пояснила Акмарал Альназарова.

Напомним, в Казахстане вступили в силу нормы закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения», которые вводят страхование профессиональной ответственности медицинских работников.

#страхование #институт #медработники #профответственность

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