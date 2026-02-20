Модератором мероприятия выступил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник и член Ученого совета Института экономичес­ких исследований Азамат Нурсеитов.

Открывая заседание, модератор отметил, что экономическая политика должна адаптироваться к новой инс­титуциональной модели управления и обеспечить устойчивость развития в долгосрочной перспективе.

И. о. председателя правления института Кайсар Нигметов в своем приветственном обращении подчеркнул, что экспертные обсуждения особенно важны в период системных преобразований, поскольку позволяют выработать прак­тико-ориентированные рекомендации для государственной политики.

Доктор экономических наук генеральный директор Института экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования Еркин Садыков представил развернутый анализ обновленных приоритетов экономической политики. В числе ключевых стратегических направлений ученый обозначил укрепление промышленного потенциала, стимулирование инвестиций в перерабатывающую отрасль, повышение результативности бюджетной политики, а также активизацию инновационной деятельности. По мнению эксперта, новый конституционный закон усиливает требования к эффективности госуправления и транспарентности принимаемых экономических решений.

Доктор экономических наук Сара Алпысбаева представила вниманию участников круглого стола исследование о долгосрочных макроэкономических тенденциях Казахстана и особенностях их региональной динамики. Исследователь отметила, что в течение последних 12 лет экономика республики демонстрирует стабильный рост: объем ВВП увеличился с 236,6 млрд до 291,2 млрд долларов, при этом численность населения увеличилась на 18,3%, превысив рубеж в 20 млн человек.

Одновременно сохраняется потенциал повышения эффективности экономичес­кой системы – несмотря на умеренное снижение производительности труда с 27,6 тыс. до 26,9 тыс. долларов, фиксируются структурные сдвиги в пользу обрабатывающей промышленности, доля которой в ВВП увеличилась с 10,7 до 12,4%.

Доктор экономики подчеркнула, что текущие макроэкономические и демографические процессы формируют дополнительные возможности для сбалансированного развития регионов. В настоящее время три крупнейших мегаполиса обеспечивают 37,8% ВВП республики, концентрируя значительный человеческий капитал и деловую активность. Для более эффективного использования этого потенциала в Инс­титуте экономических исследований разработана экономико-математическая модель прогнозирования валового регионального продукта, охватывающая 20 регионов Казахстана. Данная модель позволяет оценивать перспективы отраслевого роста территорий и формировать научно обоснованные решения в сфере государственной региональной политики.

Доктор политических наук ведущий научный сотрудник института Габит Матаев представил анализ влияния конс­титуционных изменений на развитие регионов республики. По его оценке, расширение полномочий местных органов власти открывает дополнительные возможности для усиления самостоятельности регионов в формировании инвестиционной политики, развитии предпринимательской среды и более рациональном использовании территориальных ресурсов. В то же время отмечена тенденция постепенного снижения вклада отдельных нефтедобывающих регионов в национальную экономику, что усиливает актуальность диверсификации регио­нальных хозяйственных структур и поиска новых точек роста.

– Конституционная реформа создает институциональные предпосылки для усиления роли регионов в социально-экономическом развитии страны, – подчеркнул политолог. При этом добавил, что внедрение специальных правовых режимов для отдельных территорий и «городов ускоренного развития» будет способствовать формированию опережающих центров роста, привлечению инвестиций и созданию новых индуст­риальных зон.

Представители Центра экспертизы института – Айдана Байканова и Алена Шевцова – презентовали аналитическую оценку роли государственной службы в экономике.

– Сервисная модель госслужбы дает измеримый эффект по ключевым нап­равлениям: качеству услуг, производительности, устойчивости кадров, человеческому капиталу и доверию. К 2029 году ожидается рост удовлетворенности получателей госуслуг до 75 процентов, ускорение роста производительности труда в госсекторе, повышение кадровой устойчивости и качества человеческого капитала. Одновременно фиксируется рост доверия к государственным институтам, что подтверждается улучшением индекса эффективности государственного управления, – подчеркнула Айдана Байканова.

К обсуждению в онлайн-формате присоединились представители НАО «Торайгыров университет». В ходе дискуссии они акцентировали внимание на значимости научного сопровож­дения экономических реформ, роли университетской науки в разработке практико-ориентированных решений для региональной экономики, а также необходимости дальнейшего укрепления взаимодействия между аналитическими центрами и академическим сообществом.

Участники заседания круглого стола пришли к выводу, что новая институцио­нальная модель развития предполагает переход к более активной, стратегически выверенной экономической политике, ориентированной на долгосрочную устойчивость, рост конкурентоспособности и совершенствование системы государственного управления. В целом эксперты выразили поддержку реализуемой конституционной реформе и отметили, что ее последовательное внедрение способно придать дополнительный импульс экономическому развитию Казахстана.