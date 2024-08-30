Инструмент трансформации общества и государства

Мнения
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Индира Аубакирова, директор Института конституционных и политических исследований Maqsut Narikbayev University

Потенциал каждой конституции способен оказывать существенное влияние на развитие либо стагнацию в развитии конкретного народа. Инструментальная роль конституции в социальной трансформации особо выражена в условиях конституционной реформы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проведение конституционных преобразований инициируется множеством условий. Как показывает опыт зарубежных государств, часто потребность в реформе соп­ряжена с изменениями в ценностных ориентациях общества и политической элиты, что влечет новые ожидания и формирование запроса на перемены.

Наряду с изменениями доминирующих ценностей причинами проведения конституционной реформы являются риски и угрозы, связанные с национальной безопасностью, отстаивание национальных интересов с помощью конституционных механизмов. В обновленных конс­титуциях закрепляются новые ценности, принципы и устраняются нормы, не соответствующие требованиям времени.

Особенность конституции как закона – в наличии в ее тексте связки между прошлым и будущим. Она исходит из историчес­ки сложившихся ценностей, но при этом закрепляет должное, идеальное, фундаментальное, к чему надо стремиться. Наряду с общепризнанными в конституции того или иного государства содержатся определенные «свои» ценности, совокупность которых и образует его конституционную идентичность.

Чтобы выполнять роль социального трансформатора, Конс­титуция Республики Казахстан содержит новые конструкции, которые внесены с учетом не только внутренних запросов, но и обеспечения баланса стабильности и развития с точки зрения международных стандартов. Иными словами, конс­титуционные поправки производились в широком контексте вызовов как национального, так и международного права.

Нормы, касающиеся Конституционного суда, уполномоченного по правам человека, были включены в текст Конституции на основе рекомендаций и поддержки Венецианской комиссии. Конституционное законодательство предусматривает индивидуальный доступ к Конституционному суду в форме конституционной жалобы на нормативные акты. Установление запрета на смертную казнь без каких-либо оговорок учитывало то, что в 2020 году Казахстан присоединился ко Второму Факультативному протоколу о гражданских и политических правах, который предусматривает отмену смертной казни.

В целом обновленная Конс­титуция Казахстана содержит идейную и ценностную компоненты, позволяющие служить инструментом трансформации политико-правовой и социально-экономической сфер жизнедеятельности общества и государства. Насколько он окажется эффективным, зависит от совместных усилий как власти, так и общества.

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