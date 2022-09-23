Интересные находки «Прииртышья»

«Краеведение – такой вид науки, в сборе материалов для которой могут участвовать и большие ученые, и школьники», – говорил советский профессор и филолог Дмитрий Лихачев. В Семее сбором исторических фактов занимаются члены краеведческого общества «Прииртышье», которое объединило людей разных профессий, неравнодушных к истории родной земли.

История «Прииртышья» началась холодным февральским днем 2004 года в музее связи, где собрались пятеро известных краеведов: Владимир Лушников, Михаил Дегтярев, Федор Занарин, Евгений Титаев и Павел Жуков, которые затеяли разговор о необходимости объединения людей, интересующихся историей нашего города, иначе говоря, о возрождении краеведческого общества. Сказано – сделано. С тех пор и началась активная работа. Первой крупной выставкой «Прииртышья» стала экспозиция в Музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых «Краеведческая мозаика».

Затем краеведы начали проводить тематические выставки-летучки для школьников. А после участники общества «Прииртышье» совместно с городской библиотекой имени Абая и фондом «Туған қалам» («Родной город») решили объединить всех краеведов, которым есть что рассказать в рамках мероприятия, получившего название «Краеведческая гостиная».

– Каждое третье воскресенье месяца у горожан есть возможность узнать о новых находках краеведов, о любопытных фактах из жизни родного города. Отрадно, что люди с большим интересом слушают, рассматривают наши находки. Некоторые выезжают с нами по интересным местам. Очень много неразгаданного таит наш край, – рассказала член краеведческого общества «Прииртышье» Екатерина Гуляева.

За время своего существования краеведческое общество сделало немало исторически важных открытий, которые несут в себе информацию о прошлом нашего региона и помогают специалис­там увидеть более обширную картину истории края. «Прииртышье» проводит большую просветительскую работу и вносит собственный вклад в воспитание настоящих патриотов, знающих и любящих свою родную землю.

Пожалуй, одной из ярчайших находок краеведов является так называемый «Мукурский охотник», найденный в 2018 году при обследовании реки Мукур, находящейся в 50 км от города по Знаменской трассе. Специалис­тами были обнаружены кости, выступающие из высокого берега реки. При исследовании выяснилось, что кости эти принадлежат человеку, который жил на этой земле более тысячи лет назад. По словам краеведов, несмотря на то что все исследования еще впереди, уже сейчас можно говорить о том, что эта находка уникальна. Особенность ее заключается в том, что это не традиционное место захоронения. Древний человек, предположительно живший в эпоху ранней бронзы, несколько тысяч лет назад случайно погиб во время охоты. Такой вывод был сделан потому, что рядом с ним были найдены лук и наконечники стрел. А в метрах 50 от него, ниже по течению, были обнаружены более крупные кости, принадлежавшие, судя по всему, лошади. Находки отправлены в Алматы в Институт имени Маргулана, где будет решена дальнейшая судьба «Мукурского охотника».

Ценность всех этих находок заключается в том, что благодаря им археологи и краеведы могут восстановить образ жизни древних людей, живших на территории нашего региона, с точки зрения быта.

Прошлый полевой сезон краеведы Семея посвятили исследованию памятников Бескарагайского района. И не случайно, ведь в этих местах, покрытых уникальным ленточным сосновым бором, на берегах полноводного Иртыша люди жили со времен каменного века. По крайней мере многочисленные находки и археологические памятники говорят о том, что бор Прииртышья был местом обитания людей в течение многих тысяч лет. Крае­веды не ошиблись, они нашли редчайшие артефакты.

– Мы убедились, что на территории нынешнего Бескарагайского района жизнь кипела и до появления человека. Об этом говорят редкие, но очень интересные находки: например, кос­ти мамонта, которые краеведы периодически обнаруживают в песчаных дюнах правобережной части Иртыша, где берег постоян­но подмывается, представляя взору древние останки, – говорит Екатерина Гуляева.

Вот и на этот раз, навестив так называемое кладбище мамонтов, исследователи родного края сразу же заметили прямо на поверхности песка выход небольших костей. Это и были останки мамонта. При помощи саперной лопатки и криминалистического щупа удалось аккуратно извлечь из песка достаточно много фрагментов костяка доисторического животного.

В прошлые поездки краеведам повезло больше, когда они обнаружили чуть выше по реке огромный (целый!) зуб мамонта, что является большой редкостью.

Впрочем, им грех жаловаться: ведь главная находка дня, а то и года, их ждала впереди. Переместившись к селу Стеклянка, расположенному в центре песчаных дюн, краеведы планомерно обследовали местность, потому что были сведения, что здесь уже находили любопытные артефакты. Но как назло степь в этот раз была чиста, как свежевымытая тарелочка! На поверхности не было даже завалящего фарфорового осколка. Лишь дважды повезло в редких булыжниках разглядеть грубо обработанные каменные орудия труда.

Совсем уже отчаявшись, крае­веды отправились к бору, где продолжали поиски. Шедший несколько в отдалении от основной группы председатель общества Марат Сасанов встретил на своем пути небольшой песчаный карьер. Видимо, местные жители стали его совсем недавно разрабатывать для добычи песка. По опыту зная, что такие разработки могут преподнести немало интересного, он тщательно исследовал карьер. И почти сразу практически на поверхности земли увидел выход костяка животного.

А раскопав мягкий песок, он расчистил керамический горшок, в подлинности которого сомневаться не приходится. Удивительна сохранность обнаруженного сосуда: он полностью цел, лишь на одном из боков имеются небольшие трещины.

– Внутри же сосуд был забит спрессованным мокрым песком, вычищать который никто из краеведов не решился, боясь повредить находку. Интересна и форма керамического сосуда: донышко не плоское, а округлое, что позволяет предположить, что кочевники его использовали для приготовления пищи, устанавливая на камнях в золу прогоревшего костра, – рассказала Екатерина Гуляева. – Уже в Семее краеведы расчистили его содержимое по всем правилам археологии. Для процедуры запаслись всем необходимым: приготовили мелкое сито, долотцо, кисти, ложечки и многое другое. Надев на руки перчатки для безопасности, краевед Павел Жуков приступил к работе. Прежде всего сосуд измерили. Он оказался небольшим: диаметр по венцу – 125 мм, высота – 150 мм. Несомненными особенностями стали круглое донышко и точечный орнамент, нанесенный при помощи палочки на верхнюю часть горшочка.

В истории краеведческого общества подобная находка обнаружена впервые. Вполне возможно, что сосуд был помещен в могилу пустым или наполненным молоком или кумысом в качестве жертвенной пищи. Однако каких-либо следов органики обнаружить не удалось.

Уже в процессе выемки артефакта из песчаного «гнезда», где он пролежал не менее полутора тысяч лет, начались споры и предположения о его датировке и принадлежности какому-либо из населявших Прииртышье племен.

Вначале, когда только показался рисунок на боку сосуда, были высказаны предположения, что он принадлежит племенам андроновской культуры, проживавшим здесь в эпоху бронзы. Позже стало ясно, что стремена, обнаруженные рядом, были выкованы из железа, а значит, это могут быть уже более поздние племена. По предположению краеведов, такие горшки могли использовать в хозяйстве сарматы (примерно III в. н. э.).

А по мнению археолога и члена краеведческого общества Александра Долгушева, ритуальное захоронение можно отнести к еще более позднему периоду кимако-кыпчакских каганатов, то есть примерно к IX–XI векам.

Ясно одно – благодаря случайной находке краеведы обнаружили новый ранее неизвестный нау­ке археологический памятник, скорее всего, могильник воина, который необходимо исследовать профессиональным археологам.

Судя по тому, что здесь началась добыча песка, памятник истории может быть навсегда потерян для науки.