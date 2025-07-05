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Лилия Сыздыкова

Стартовал второй этап проекта «Школа акимов», реализуемого партией «Amanat»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Внедрение прямой выборности акимов стало одной из ключевых реформ Президента и привело к появлению новой категории государственных служащих – избираемых управленцев.

С 2021 года было избрано более 2 тыс. сельских акимов, корпус глав местных администраций существенно обновился. При этом значительная доля новых управленцев не имеет опыта работы на государственной службе. Поэтому Президент поручил запустить обучающий проект «Школа акимов» с учетом наработанного опыта партии «Amanat».

Реализовывается проект совместно с Агентством по делам государственной службы. Первый этап, прошедший с февраля по май 2025 года, охватил обучением 1 783 акима сельских населенных пунктов. Участники научились определять экономическую специализацию своего села, совместно с экспертами разработали свыше 12 тыс. прогнозных инвестиционных проектов в более чем 2 тыс. сельских округов.

Инициативы охватывают развитие переработки, кооперации и инфраструктуры на общую сумму более 600 млрд тенге. Это конкретные планы по повышению благосостояния сельских жителей.

Теперь на очереди – второй этап проекта «Школа акимов», в рамках которого делается акцент на создание сельских кооперативов, налаживание цепочек сбыта продукции, логистики и так далее. Создание кооперативов будет финансироваться в рамках проекта, поэтому нынешний этап – это не только образовательная программа, но и реальный шаг к практической реализации инициатив на местах.

– «Школа акимов» – мост между инициативами сверху и реальной жизнью в каждом селе. Выпускники проекта не просто получили знания – они теперь помогают своим землякам объединяться, создавать кооперативы и выстраивать экономику на местах, – отмечает секретарь партии Эльдар Жумагазиев.

В этом акимам будут помогать обученные партией «Amanat» и направленные в регионы координаторы. Они объезжают села, встречаются с населением и инициаторами кооперативных проектов, оценивают их перс­пективы, консультируют, помогают сельским жителям собрать необходимые документы и зарегистрировать кооператив в органах юстиции.

Как отмечают в партии, по результатам обучения в рамках «Школы акимов» и разработанного прогнозного перечня инвестпроектов на 2025 год запланировано формирование свыше 300 кооперативных проектов, направленных на объединение личных подсобных хозяйств на уровне села.

Ранее на базе партии «Amanat» открылся Аналитический центр проектного офиса Правительства по региональной политике. Он занимается реализацией проекта «Школа акимов», цифровизацией управленческих процессов, сопровождением акимов сельских округов при реализации кооперативных проектов.

#AMANAT #Школа акимов

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