​Инвестиции в шопинг

Как пояснил директор компании Расул Дадашов, два этажа здания собственник намерен отдать под торговые бутики. На третьем разместятся четыре кинотеатра, детские аттракционы, бильярдная, боулинг-зал и даже ледовый каток.

Сдача объекта в эксплуатацию намечена на вторую половину года. Универсальность ассортимента товаров и услуг, а также то обстоятельство, что торгово-оздоровительный комплекс расположен в густонаселенном районе, видимо, дают частнику твердую уверенность в успехе начинания. Во всяком случае, полностью за счет собственных средств он осуществляет проект стоимостью 1 млрд 325 млн тенге.