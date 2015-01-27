Происшествия
Иордания согласилась на обмен японского заложника и террористки с ИГ
Иордания ведет переговоры с представителями группировки "Исламское государство" (ИГ) об одновременном освобождении японского заложника Кэндзи Гото и пилота иорданских ВВС, истребитель которого был сбит в небе над Сирией в конце декабря 2014 года. Об этом сообщило японское информагентство "Киодо" со ссылкой на главу комитета по внешней политике парламента Иордании Бассама Манасира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, депутат иорданского парламента подтвердил, что Амман может в ответ на освобождение заложников отпустить одного из террористов. "Обмен одного террориста-смертника на пилота и Гото был бы лучшим решением проблемы, – подчеркнул Манасир. – Тем не менее есть вероятность, что "Исламское государство" потребует более высокую цену за освобождение двоих заложников".

Политик отметил, что Амман не может рассматривать вопрос об освобождении японского гражданина отдельно от судьбы своего пилота, поскольку опасается за его жизнь. "Если мы исключим его из переговоров, то он может быть убит", – заявил Манасир.

На минувшей неделе экстремисты распространили видео с захваченными японскими гражданами Кэндзи Гото и Харуной Юкавой, которых угрожали убить в том случае, если правительство Японии не заплатит за них выкуп в объеме $200 млн в течение 72 часов. По истечении указанного срока появилось новое видео, в котором сообщалось, что Юкава уже убит.

Вместе с тем похитители изменили свои требования и теперь настаивают на освобождении из иорданской тюрьмы приговоренной к смерти террористки по имени Саджида ар-Ришави. Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ приказал внешнеполитическому ведомству страны активизировать консультации с Иорданией по вопросу о возможном обмене.

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