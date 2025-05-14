Полеты будут осуществляться два раза в неделю

Фото: Минтранспорта

Состоялась встреча вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Хашимитского Королевства Иордания в РК Хамзой Аль-Омари, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТ РК

Ранее по итогам визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Хашимитское Королевство Иордания в феврале текущего года иорданская сторона выразила намерения начать полеты в Казахстан, напомнили в министерстве.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении и обсудили вопрос открытия прямых рейсов между странами. Хамза Аль-Омари также проинформировал о планах авиакомпании Royal Jordanian с июня 2026 года выполнять прямые рейсы в Казахстан с частотой 2 рейса в неделю.

В свою очередь, казахстанская сторона сообщила о готовности оказать необходимое содействие в открытии рейсов в рамках действующих договоренностей.

Стороны также согласовали сроки подписания Соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов между странами.

Также ранее стало известно, что ко Дню единства народа Казахстана авиакомпания Qazaq Air запустила новый международный рейс Астана – Туркестан – Самарканд.