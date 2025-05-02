Ко Дню единства народа Казахстана авиакомпания Qazaq Air запустила новый международный рейс Астана – Туркестан – Самарканд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта
Торжественное открытие прошло в Международном аэропорту Нурсултана Назарбаева при участии официальных лиц двух стран.
«Новый маршрут укрепляет воздушное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном и открывает широкие возможности для культурного и туристического обмена. Теперь пассажиры смогут с комфортом добираться до духовного центра Туркестана и легендарного Самарканда — города с историей более 2 750 лет. Полёты выполняются дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Добро пожаловать на борт путешествия по великим городам Центральной Азии!» – говорится в обращении воздушной гавани.
Напомним, с 29 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент – Каир.