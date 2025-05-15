Иран возьмет на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие, избавиться от запасов высокообогащенного урана, обогащать его только в мирных целях и допустить международных инспекторов в обмен на снятие США санкций, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

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Об этом заявил Али Шамхани — главный советник верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи по политическим вопросам.

Шамхани заявил каналу NBC , что Иран готов взять на себя эти обязательства, если США немедленно отменят все экономические санкции в отношении Тегерана.

Также иранская сторона в рамках сделки готова согласиться обогащать уран только до уровня, необходимого для использования в мирных целях, и разрешить международным инспекторам контролировать этот процесс.

На вопрос, готов ли Иран подписать соглашение сегодня, если его условия будут выполнены, Шамхани ответил: «Да».

Непрямые переговоры США и Ирана ведутся с апреля, уже состоялись четыре встречи в разных местах. По итогам последнего раунда глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна может ограничить уровень обогащения урана или его объемы, но не будет полностью отказываться от этой технологии. На предыдущих переговорах существенных успехов достигнуто не было, на этом фоне Вашингтон расширил санкции против Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон стремится к «полной ликвидации» иранской ядерной программы, но он готов рассмотреть идею об использовании Тегераном ядерной энергии в мирных целях.

Иранские власти много раз говорили, что закрытие ядерной программы станет красной линией.

«Обогащение урана является одним из достижений и почестей иранской нации, и на это обогащение было потрачено много денег. За этим достижением стоит кровь иранских ученых-атомщиков, которые погибли в ходе этого процесса», — говорил Арагчи.

Соглашение 2015 года накладывало на ядерную программу Ирана строгие ограничения в обмен на смягчение санкций, в 2018-м Трамп вывел США из него.

The New York Times писала, что в рамках новых переговоров с США Тегеран предложил альтернативу сворачиванию своей ядерной программы. Предложение предполагает создание ядерного консорциума с участием трех арабских стран и привлечением американских инвестиций. В рамках предприятия Иран будет обогащать уран до 3,67%, а затем отправлять его в другие арабские страны для гражданского использования. Основное отличие от ядерного соглашения 2015 года — это присутствие на иранских объектах наблюдателей из других стран, в том числе США. Также предполагается, что сделка будет действовать бессрочно, а не до 2030 года.