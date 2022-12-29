Исчез со двора дома: вторые сутки ищут 4-летнего мальчика в Актобе

Происшествия , Видеогалерея
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Вторые сутки продолжаются поиски пропавшего мальчика в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, 4-летний Ахунов Данил Артурович бесследно исчез со двора дома №59 по улице Казангапа в Актобе.

В полицию об инциденте сообщили 28 декабря в 9:35.

Маленького актюбинца ищут наряды комплексных сил полиции, военнослужащие Национальной гвардии РК и волонтеры.

Проверяются заброшенные гаражи, дачные массивы, лесопосадки и ближайшие водоемы. Водолазы проверили канализационные колодцы.

Приметы мальчика: рост примерно 120 см, худощавого телосложения, волосы коричневые.

Одет: куртка оранжевого цвета с капюшоном, сине-белая вязаная шапочка с синим бубенчиком, замшевая обувь синего цвета.

Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефону 102 или 8-771-785-1058.

 

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