Искусственный интеллект в госуправлении: возможности и перспективы

Быть ведущими, а не ведомыми

На современном этапе информационные технологии проникают во все сферы общественной жизни. Ускорение социальных процессов, лавинообразное увеличение информационных потоков требуют обработки больших объе­мов информации при принятии своевременных, компетентных, эффективных решений. За последнее время значительно возрос­ла доля использования цифровых технологий и в законодательстве.

Президент страны неоднократно подчеркивал важность развития ИИ и его применения в различных сферах. На заседании Национального совета по науке и технологиям 12 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что Казахстан должен войти в число ведущих, а не ведомых стран, стать государством, которое не только учится, но и учит, не потребляет, а производит.

В первую очередь в исполнении этой задачи задействованы производство и частный сектор, где есть возможность инвестирования в технологии на базе ИИ и оперативного получения прибыли. Примером может служить инновационная экосистема Astana Hub, в которой действу.т 1 400 IT-компаний. Среди их достижений есть и отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта.

Но возможности использования ИИ не ограничиваются только экономикой. ИИ может и должен использоваться в сфере государст­венного управления, особенно в русле проводимых в стране масштабных реформ.

Опыт многих стран свидетельст­вует о высоком темпе внедрения инструментов ИИ в госуправление для решения самых разных задач. Эти страны уделяют значительное внимание развитию искусственного интеллекта на государственном уровне, вводят меры правового регулирования, экономической и инфраструктурной поддержки его внедрения.

В 2024 году в Великобритании был издан Исследовательский справочник по государственному управлению и искусственному интеллекту, включающий в себя исследования об использовании ИИ в различных сферах госуправления в разных странах мира. Эти исследования иллюстрируют эффективность внедрения ИИ в работу госорганов и повышение качества предоставляемых услуг.

В марте 2024 года Европейский союз принял первый в мире всеобъемлющий закон о регулировании ИИ.

Нужен ли Казахстану закон об искусственном интеллекте?

В нашей стране ведется работа по внедрению и использованию технологий искусственного интеллекта. В частности, разработан проект Концепции развития ИИ на период с 2024 по 2029 год.

27 апреля 2024 года Правительство РК приняло постановление о создании нового ведомства – Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Новый орган будет формировать и осуществлять государственную политику по развитию ИИ, работать над правовым регулированием и координацией межотраслевых вопросов.

В то же время создание правовой базы для реализации ИИ в виде Цифрового кодекса затягивается. Ряд депутатов Мажилиса Парламента готовит специальный законопроект об ИИ, однако экспертное сообщество не вовлечено в его разработку. Отдельные министерства готовят приказы по использованию ИИ в научно-исследовательских целях, но сложные бюрократические процедуры их согласования занимают многие месяцы.

Поэтому неудивительно, что вышеуказанный проект Концепции развития ИИ предполагает, что в 2024 году будет разработано только одно решение с применением искусственного интеллекта, созданное на платформе ИИ. А в 2025-м – всего пять. Такие темпы внедрения в наше стремительно меняющееся время нельзя признать достаточными.

Сегодня наше общество сущест­вует в трех измерениях – глобальном, природно-техногенном и социальном. На нас оказывают воздействие все глобальные процессы, мы сталкиваемся с природными и техногенными катаклизмами.

В первые годы независимости академик Салык Зиманов, патриарх казахстанской юридической науки и парламентаризма, указывал на необходимость перехода от устаревшего административно-политического режима к интеллектуально-политическому. Суть этого перехода заключается в усилении роли и влияния интеллектуальной элиты и науки в разработке стратегии и конкретных программ, определяющих государственную политику.

В настоящее время в осуществлении этого «перехода» интеллектуальной элите должен помочь искусственный интеллект.

В предыдущие годы в Казах­стане наличествовала «суперпрезидентская» форма правления, характеризующаяся вертикальной, жесткой моделью государст­венного аппарата. Негативные черты этой модели включают в себя бюрократизм, административно-иерархический командный метод и отсутствие персональной ответственности руководителей, а также безынициативность и кризис компетентности исполнителей.

ИИ может обеспечить более открытый процесс принятия решений, облегчить доступ к информации о деятельности государственных служащих и улучшить механизмы подотчетности. Например, системы искусственного интеллекта могут анализировать большие объемы данных для выявления коррупции или неэффективности использования бюджетных средств.

Также ИИ может помогать в анализе законопроектов и предложений, предоставляя гражданам упрощенный доступ к этим документам и возможность активного участия в общественных обсуждениях.

Хотелось бы выделить основные направления государственного и общественного развития, в которых внедрение технологий ИИ наиболее актуально.

ИИ в законотворчестве

Представляется очевидным, что проведение реформ в политической, экономической, социальной и иных сферах требует в первую очередь создания соответствующей правовой основы. Поэтому уместно говорить об особой актуальности внедрения технологий ИИ в правовую сферу и, прежде всего, в правотворчество.

Институт парламентаризма активно и всесторонне изучает вопросы влияния цифровых технологий на правотворчество в рамках проводимой работы по совершенствованию законотворческого процесса. Мы видим, что инновационные технологии, в том числе и ИИ, могут найти применение на всех стадиях нормотворчества, улучшить все его аспекты.

Такие технологии должны привести к новой парадигме транс­формации законотворчества в условиях цифровизации, к поиску новых подходов и решений.

Нашим институтом налажено плодотворное сотрудничество с греческой краудфандинговой командой Hellenic OCR Team, которая является лидером в разработке и внедрении различных технологий ИИ в деятельность парламентов многих стран мира и Европарламента.

На совещании по вопросам применения ИИ в законотворчестве, прошедшем под председательством председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева, были даны конкретные поручения по применению ИИ в законотворчестве с ориентацией на шесть ключевых задач, разработку первых шести инструментов искусственного интеллекта.

Совместно с отечественными IT-компаниями и командами начата работа по практической реализации идеи перевода законотворческого процесса в «машиночитаемую форму», осуществлению процесса первоначального «обучения машины» в этом направлении. Полагаем, что внедрение технологий ИИ позволит кардинально усовершенствовать законотворческий процесс, сэкономить значительные финансовые, временные и человеческие ресурсы и так далее.

Неоценимым представляется вклад технологий ИИ в процесс экспертизы проектов нормативных правовых актов. Здесь возможности этих технологий простираются от лингвистической экспертизы (экспертизы «языка» нормативного правового акта – точность и лаконичность формулировок, наличие или отсутствие устаревших слов и выражений и т. д.) до экспертизы соответствия проекта действующему законодательству, своему месту в иерархии НПА. При этом технологии ИИ смогут в значительной степени заменить существующие виды экспертиз (правовую, антикоррупционную и другие), на проведение которых из бюджета ежегодно выделяются миллиарды тенге.

ИИ сможет освободить депутатов от рутинной, юридико-технической работы, позволив им сконцентрироваться на выполнении своей главной законотворческой миссии, определении идеологии, концептуального содержания разрабатываемых и принимаемых законов.

Генеративные языковые модели (нейросети типа LLM) могут использоваться для генерации текстов нормативных правовых актов. Большие надежды возлагаются на использование ИИ в сфере оценки регулятивного (правового) воздействия акта на общественные отношения. Иначе говоря – в деле прогнозирования юридических, экономических, экологических и иных последствий принятия того или иного акта.

Проблемой в правоприменении является неисполнение требований нормативного правового акта. С помощью современных технологий возможно в самом НПА предусмотреть соответствующие показатели, достижение которых должно будет свидетельствовать об исполнении закона.

При этом сама программа может следить в реальном времени за процессом исполнения, делать выводы об эффективности законодательства, о необходимости и направлениях его совершенствования. Таким образом, технологии должны стать действенным инструментом парламентского контроля.

Это только некоторые из возможных направлений использования инструментов ИИ в дея­тельности Парламента.

Стоит отметить, что Инженерным центром УМТО Управления делами Президента ведутся работы по цифровизации парламентской деятельности, которая состоит из трех этапов. Эта работа станет надежной опорой для предлагаемого внедрения первоочередных инструментов ИИ уже в ближайшие годы.

В разных странах мира технологии ИИ внедряются в сфере оказания государственных услуг. В частности, ИИ предлагает возможности для создания новых цифровых каналов коммуникации. Такие технологии позволяют чат-ботам обрабатывать запросы граждан на естественном языке, обеспечивая более глубокий и персонализированный подход к предоставлению госуслуг.

Большим потенциалом ИИ обладает в таких областях, как здравоохранение, социальное обеспечение и образование. Чат-боты способны снижать административную нагрузку и улучшать взаимодействие между гражданами и государством.

ИИ также является важным, незаменимым помощником в деле борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Причем с самыми разными. От сложных и запутанных коррупционных и мошеннических схем до элементарного хулиганства, иных нарушений общественного порядка, безопасности дорожного движения, правил благо­устройства.

На страже закона

Не секрет, что многие коррупционные правонарушения совершаются в сфере государственных и других регулируемых закупок. В настоящее время в Парламенте рассматривается проект нового Закона «О государственных закупках». Не вдаваясь в подробный анализ этого документа, можно отметить, что он в целом базируется на старых подходах к проведению госзакупок.

Зарубежный опыт свидетельствует, что технологии ИИ способны качественно изменить сам подход к осуществлению закупок. На основе исследования больших данных технология может уже на начальном этапе определить потребности того или иного государственного органа в товарах, работах и услугах, необходимых для надлежащего исполнения государственных функ­ций или уставных задач.

Программа сама сможет найти на рынке соответствующие товары и услуги, наиболее подходящие по цене и качеству (в рамках заданных потребностей и финансовых ограничений). И просто не даст совершить сделку в обход установленных параметров. Соответствующие технологии уже давно применяются в мировой практике.

Кроме того, платформы на базе ИИ могут предоставлять инструменты для общественного конт­роля, позволяя гражданам легко получать доступ к данным о государственных закупках, оставлять отзывы и предложения, а также получать уведомления о новых тендерах и их результатах. Это повышает вовлеченность общест­венности и способствует более активному участию граждан в контроле за расходованием государственных средств.

Последние годы отметились целым рядом чрезвычайных ситуаций того или иного характера. Зарубежные исследователи отмечают, что ИИ начал все чаще использоваться в деятельности по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Общественность взаимодействует с ИИ различными способами: для управления стихийными бедст­виями разработаны краудсорсинговые приложения, позволяющие решать задачи по сбору данных с помощью социальных медиаплатформ и повышать осведомленность о бедствиях с помощью жизненно важных приложений.

Можно заметить, что деятельность государства зачастую представляет собой ответную реакцию на негативные вызовы. Не наблюдается попыток упреждения, пред­отвращения. В правовой политике имеет место так называемое пост­регулирование. Представляется, что с помощью технологий ИИ мы должны перейти к опережающему, упреждающему государственному регулированию.

Говоря о преимуществах, которые дает применение ИИ, ни в коем случае нельзя забывать и о рисках, которые несет в себе бесконтрольное развитие и использование ИИ, в том числе для прав и свобод граждан. Поэтому параллельно должна развиваться система технических, юридических и этических ограничений, механизмов контроля, инструментов защиты данных.

Полагаем, что внедрение технологий искусственного интеллекта в государственное управление станет катализатором проводимых в Казахстане реформ и значительно ускорит достижение главной цели – качественного повышения благосостояния казахстанских граждан.