Казахская национальная академия хореографии – уникальное учебное заведение в Центральной Азии, которое профессионально готовит хореографов всех уровней: от начального класса до докторантуры.

С момента открытия здесь внед­ряются современные образовательные технологии при бережном сохранении традиций и ориентации на результат. Школа академии входит в сеть республиканских специализированных организаций образования для одаренных детей. Обучение выст­роено поэтапно: в 1–4-х классах ведется предпрофессиональная подготовка, с 5-го класса начинается профессиональная. На уровне ТиПО реализуется программа по специальности «хореографическое искусство»: на базе начального образования присваивается квалификация «артист балета», на базе основного среднего – «артист ансамбля танца».

В структуре академии сегодня действуют два факультета. Факультет хореографии обучает специалистов по педагогике хореографического искусства, спортивного бального танца, а также балетмейстеров. Факультет искусств реализует программы по искусствоведению и арт-менеджменту. В этом учебном году к ним добавилась новая образовательная программа «Креативная арт-индустрия». К слову, аналогов этой программы в Казахстане нет.

Декан факультета искусств Райхан Досжан рассказывает, что особенность креативной арт-индустрии в том, что она объединяет в себе искусство и цифровые технологии.

– Она ориентирована на современные востребованные направления: новые медиа, цифровое искусство, искусственный интеллект, фото, видео, монтаж. Это то, что сегодня интересует молодежь и что востребовано на рынке труда, – отмечает декан.

Разработка образовательной программы велась почти два года. В рамках ее формирования Райхан Досжан совместно с преподавателями факультета Балабеком Сактагановым и Айгуль Жуматаевой прошли научную стажировку по программе «Болашақ» в Академии искусств LABA (Флоренция, Италия), где изучали цифровую креативную арт-индустрию. Как отмечает декан, они учли передовой опыт и адаптировали его под реалии отечественного образования, сохранив баланс между искусством, технологиями и менеджментом.

Первый набор показал высокий интерес: 14 студентов поступили на новую программу.

– Абитуриенты, помимо обязательного ЕНТ, сдают два творческих экзамена. Первый – защита проекта, где претенденты представляют концепцию культурного мероприятия, выставки или конкурса, а также готовят видеоролик. Второй – экзамен по билетам. Планируем добавить требование – знание анг­лийского языка. Хотим, чтобы в будущем была полиязычная группа, способная работать на международном уровне, – говорит Райхан Досжан.

В первом семестре студенты в основном проходят общегуманитарные дисциплины: историю, социологию, политологию, культурологию, языки. Отдельным курсом идет введение в специаль­ность креативной арт-индустрии. Со второго семестра уже начинаются специализированные предметы: цифровой маркетинг, брендинг в арт-сфере, современное цифровое искусство.

По словам Райхан Досжан, образовательная программа сочетает теоретические лекции и практическую подготовку. Студенты осваивают широкий спектр навыков – от съемки и монтажа видеоконтента до организации культурных и креативных мероприятий. Полученные компетенции позволяют выпускникам в будущем работать SMM-менеджерами, организаторами мероприятий, медиапродюсерами, продакшн-менеджерами, арт-менеджерами и арт-директорами. Для практики в лаборатории Creative Art Lab есть студия с зеленым экраном, камеры, световое оборудование, интерактивная панель, мощные компьютеры.

– Студенты сами создают контент: подкасты, интервью, видео­ролики, которые размещаются на YouTube-канале академии и в Instagram. Например, у нас есть рубрика «SMM за 5 минут», где первокурсники берут интервью у старшекурсников, спрашивают об учебе, повседневных делах. И это становится хорошим портфолио для каждого студента. Особое внимание уделяем оформлению медиаконтента, ребята учатся работать с Adobe Photoshop, Premiere Pro, Canva и другими графическими программами.

Преподаватели курса делают акцент на практике и актуальных навыках. Так, доцент кафед­ры Айгуль Жуматаева на своих занятиях помогает студентам разрабатывать творческие проекты, рассчитывать бюджет и выводить их на рынок.

– В современном мире предприниматели зарабатывают на творчестве, используя цифровые технологии. Мы хотим, чтобы студенты не только создавали контент, но и понимали, как проект может быть востребован, как его монетизировать и масштабировать, – считает преподаватель.

Профессор кафедры Александр Пягай ведет у первокурс­ников дисциплину «Креативная арт-индустрия». На его занятиях студенты решают реальные задачи, с которыми они столкнутся в своей работе.

– Это могут быть проекты или краткосрочные задачи. Они учатся применять знания в экономике, маркетинге и цифровом творчестве. Мы стараемся идти в ногу со временем, используем новые технологии и искусственный интеллект, – говорит профессор.

Одним из первых проектов студентов стала оцифровка музея академии. В электронной версии студенты создали сервис для просмотра экспонатов с описанием на двух языках. В ходе проекта они учились командной работе, продумывали концепцию, реализовали креативные и визуальные решения.

Студентка первого курса Нар­гиза Исканова признается, что обучение ее вдохновляет. Девушка планирует заниматься арт-менеджментом.

– Когда тебе нравится твоя будущая профессия, учишься с огоньком в глазах. Мы изучаем историю искусства, хореографии, музыки, учимся организовывать проекты и создавать медиаконтент. За полгода я освоилась, нашла свой круг общения, начала больше разбираться в этой сфере, – говорит она.

Ее однокурсница Милана Рыс­баева уже имеет опыт организации культурных мероприя­тий. К примеру, в прошлом году она продвигала медиакоманды фестиваля Beu Fest в Астане. Так, она работала с певцом Айкыном и группой «Белучи», отвечала за творческий контент, видео и фото­съемку. А когда Милана узнала, что в Академии хореографии открылась специальная

программа по креативной арт-индустрии, недолго думая, подала документы.

Лаборатория академии стала площадкой для мастер-классов и воркшопов. В прошлом году студенты встретились с журналистом Динарой Сатжан, готовили проекты с экспертами Альянса креативных индустрий Давидом Тугановым и Маликой Игибаевой. Эксперт по грантовому финансированию Айжан Айымбетова объясняла, как создавать проекты, выигрывать гранты и продвигать свои идеи. Также в академии прошла рес­публиканская олимпиада по арт-менеджменту.

– Креативная арт-индустрия – это новое направление, которое открывает студентам большие возможности, – заключает Райхан Досжан. – Запустив прог­рамму, мы увидели большой спрос, к нам приходят абитуриенты не только столицы, но и регионов. Мы будем развивать программу, внедрять новые дисциплины, чтобы готовить специалистов нового поколения.