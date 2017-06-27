​Искусство края синих гор

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Зарина Нокрабекова

Цикл мероприятий открыл ­гала-концерт «Арқаның кербез сұлу Көкшетауы». С приветствием к собравшимся обратился аким Акмолинской области Малик Мурзалин. Почетными гостями концерта были глава правления Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, аким Астаны Асет Исекешев, другие официальные лица.

Зрелищной и содержательной стала хореографическая композиция «Көкшетау кестелері» в исполнении ансамбля танца «Гәкку» и фольклорного ан­самбля «Айнакөл». Символично прозвучала в исполнении юного Асхата Байтилеу патриотическая песня «Самға», обращенная к молодежи. Овациями встретили зрители номер, подготовленный в честь ЭКСПО-2017 танцевальным коллективом «Сымбат». Очень эмо­циональным получилось признание в любви к столице у певицы Ляззат Идрисовой. Задором и энергией зарядила собравшихся фолк-группа «Услада», а завершила программу пес­ня «Отан».

В столицу прибыли более 1 500 артистов. В рамках Дней культуры Акмолинской области состоятся концерты профессио­нальных и самодеятельных творческих коллективов, выставки произведений живописи, работ мастеров декоративно-прикладного творчества. Гости организовали театрализованные представления в этноауле, знакомящие с традициями казахского народа, национальные спортивные игры. Ремесленники-умельцы из художественных мастерских Шортандинского, Бурабайского, Коргалжынского районов и Кокшетау провели мастер-классы.

Мероприятия проходят на ­нескольких площадках Астаны. Своя программа адресована любителям театрального искусства. Взрослые и маленькие зрители увидят постановки Областного русского драматического театра и Областного казахского музыкально-драматического театра им. Ш. Хусаинова: рок-оперу «Чингисхан», караоке-мелодраму «Бесприданница», драму «Қарагөз», музыкальную феерию «Алые паруса», трагифарс «Дракон», сказку «Бременские музыканты».

Также в рамках Дней культуры Акмолинской области в Астане глава региона Малик Мурзалин встретился с ветеранами труда, внесшими большой вклад в развитие области. Многие из них, проживая в столице, продолжают вести активную общественную деятельность. Аким вручил им билеты на ЭКСПО-2017. Также по приглашению акима области в столицу для участия в торжественных мероприятиях прибыли 90 ветеранов из Кокшетау.

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