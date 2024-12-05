Испанский военный самолет А-400М поступил на службу в армию Казахстана

В Алматы с этим событием министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков лично поздравил авиаторов Вооруженных сил и гостей мероприятия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: пресс-служба МО РК

По данным министерства, грузоподъемность воздушного судна составляет 37 000 кг. Максимальная скорость военно-транспортного самолета А-400М 802 км/ч, высота полета – 12 200 м, практическая дальность – 7 870 км.

Командир экипажа самолета подполковник Асылбек Жумабаев доложил министру обороны генерал-полковнику Руслану Жаксылыкову о благополучном прибытии из Испании в пункт постоянной дислокации.

Руководитель оборонного ведомства поздравил участников мероприятия со знаменательным событием и поблагодарил представителей компании Airbus Military за тесное сотрудничество и активное участие в обучении казахстанских специалистов в центре авиационной подготовки в испанском городе Севилья.

Сотрудничество с авиастроительным концерном Airbus Military было налажено еще в 2013 году, когда Казахстан закупил самолеты С-295, которые успешно эксплуатируются в Военно-воздушных силах страны.