Исполнилось 110 лет со дня рождения Гайнижамал Хайруллиной

Культура
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Она стала первой казашкой-режиссером, была ученицей великого Мейерхольда, передает Kazpravda.kz

Фото: Википедия

Гайнижамал Хаировна Хайруллина (27 марта 1914 — 22 декабря 1967) — советский и казахский театральный режиссёр, театральный педагог, первая казахстанская женщина-режиссер, народная артистка Казахской ССР.

Родилась 27 марта 1914 года в Гурьевском уезде Уральской области (ныне — Исатайский район Атырауской области Казахстана).
В 1938 году окончила студию при Санкт-Петербургском государственном техникуме сценического искусства. Педагоги — Л. С. Вивьен, Э. В. Мейерхольд и В. В. Меркурьев.

В 1958 году успешно окончила режиссерский факультет ГИТИСа.

В 1938—1961 (с перерывом) — актриса и одновременно режиссер, главный режиссер Шымкентского областного казахского театра драмы.

В 1947—1949 — художественный руководитель Жамбылского областного казахского театра драмы.

В 1961—1964 — главный режиссер казахской труппы Театра юных зрителей в Алматы.

С 1964 года и до конца жизни преподавала в Алматинском государственном институте искусств.

Актриса скоропостижно скончалась 22 декабря 1967 года в возрасте 53 лет, похоронена на Центральном кладбище Алматы.

#кино #юбилей #Гайнижамал Хайруллина

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