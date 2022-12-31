"Испортили праздник": похитители елки и деда мороза в Костанае попали на камеру видеонаблюдения

Происшествия
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В Костанае ищут "похитителей праздника". 

Фото: Kazpravda.kz

Жители первого подъезда дома №93, расположенного в Костанае на улице Джамбула, расстроились, обнаружив исчезновение главного символа новогоднего праздника. 

Радостную атмосферу жильцы создают сами. В теплое время года подоконники подъезда уставлены цветами, а в преддверии Нового года, на их месте, на дверях и стенах, появляются фигурки сказочных персонажей, рождественские венки, новогодние елочки с игрушками.

"Каждый год мы украшаем с соседкой подъезд, ставим елку, клеим снеговиков. На каждом этаже у нас, какая-то своя тематика определенная. У нас очень много детей в подъезде, поэтому стараемся делать детям сказку", — говорит жительница дома №93 Полина Тясина.

Елку жильцы традиционно устанавливают прямо на площадке перед дверями подъезда. Вместе с ним, до недавнего времени, входящих встречал и метровый Дед Мороз. Он исчез первым. 

"20 числа у нас украли метрового Деда Мороза. Он стоял вот здесь, как раз, где стою я. И вчера, примерно в это же время, в восемь часов вечера, украли нашу елку.  Елка большая, метр-семьдесят.  Дети старались, украшали. А вот, видимо, кому-то, она понадобилась больше, чем нам", — рассказала Полина Тясина. 

О краже жильцы заявили в полицию. Видео преступления – теперь главная улика. 

На кадрах видно, как вслед за юным жильцом одной из квартир, заходит мужчина, на лестнице останавливается, разворачивает большой черный пакет, и исчезает за углом. Из подъезда он вышел уже с наполненным пакетом. В тот день пропала фигура Деда Мороза. Часть игрушек с похищенной елки жильцы утром обнаружили за углом дома.

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