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В ходе внеплановой проверки в отношение испытательной лаборатории ТОО «Казлифтконсалтинг» возбуждено 132 дела по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 415-1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Согласно установленным фактам, лаборатория проводила работы по оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» по показателям, не входящим в утвержденную область аккредитации. Это противоречит пункту 5 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия», в соответствии с которым субъекты аккредитации обязаны выполнять работы строго в пределах своей аккредитации и соблюдать требования соответствующих нормативных документов.

«Вопросы соблюдения законодательства в сфере оценки соответствия особенно важны, когда речь идёт о безопасности технически сложных объектов, таких как лифты. Мы призываем всех участников рынка строго соблюдать установленные нормы законодательство Республики Казахстан, чтобы минимизировать риски и обеспечить надёжную эксплуатацию оборудования», - прокомментировала председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Жанна Есенбекова.

В отношении испытательный лабораторий наложен штраф на сумму два миллиона триста тысяч двести двадцать тенге, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.