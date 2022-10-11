Источник благополучия

Справедливый Казахстан – ключевая идеологема Послания, и, вероятнее всего, она будет основополагающей в предстоящей предвыборной платформе Президента Касым-Жомарта Токаева.

Рабочие поездки Президента по регионам занимают сегодня одно из центральных мест во внутренней общественно-политической повестке. За последние две недели Касым-Жомарт Токаев посетил Туркестан, Шымкент, Карагандинскую, Павлодарскую области и область Абай.

О чем свидетельствуют данные поездки и какие акценты там были расставлены?

Во-первых, в преддверии президентских выборов Касым-Жомарту Токаеву важно выстроить прямую связь с населением. Не случайно, что Президент в первую очередь проводил встречи с общественностью, во время которых, в частности, разъяснял ключевые направления из своего недавнего Послания и акцентировал внимание на важности придерживаться ключевого идеологического постулата – Справедливый Казахстан. Данная идеологема была стержневой в Послании, и, вероятнее всего, она будет основополагающей в предстоящей предвыборной платформе Президента.

С учетом высокого уровня запроса в обществе на социальную справедливость следует ожидать поддержку населением этого месседжа в программе Президента.

Во-вторых, Президент сделал акцент на важности развития сильных регионов. Он неоднократно в своих выс­туплениях говорил о том, что принцип «Сильные регио­ны – сильная страна» являет­ся одним из базовых в его политическом курсе.

Как показывают результаты соцопросов, многие проблемы в регионах сохраняются. Согласно мониторингу общественного мнения, проведенному ИМЭП за июль этого года, жителей регионов беспокоят такие острые проблемы, как безработица, плохая инфраструктура (дороги, транспорт), дороговизна жилья, отсутствие мест досуга (развлекательных заведений, парков), низкое качество и дос­тупность медицины.

Делая акцент на необходимости формирования сильных регионов, Президент четко обозначает важность как решения текущих актуаль­ных проблем, так и выстраивания правильной и продуманной стратегии по долгосрочному развитию регионов.

К примеру, в числе приоритетов Карагандинской области: поддержка промышленности, повышение транзитно-транспортного потенциала, развитие моногородов, улучшение экологической ситуации, обеспечение безо­пасных условий труда, развитие сельского хозяйства и инфраструктуры.

В-третьих, в идеологическом плане фокусировалось внимание на необходимости сохранения национального единства для мира, спокойствия и стабильности в Казахстане. Совершенно очевидно, что именно эта ценность в условиях нарастания конф­ликтной повестки в мире и сложной геополитической ситуации является чрезвычайно важной. Поддержка единства и стабильности в каждом регионе – ключ к сохранению общенационального согласия в стране. На это должны работать не только госорганы, но и различные общественные объединения и диалоговые площадки.

Как отметил Президент, выступая в Шымкенте: «Источник благополучия – наше единство. Эти слова имеют глубокий смысл. Благополучие означает экономику, а единство – политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри».