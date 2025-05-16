Международный симпозиум «Наследие Ясауи в диалоге времен и культур: гуманистические ориентиры и современные вызовы» проходит в Туркестане

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Инициатива проведения данного форума принадлежит Главе государст­ва Касым-Жомарту Токаеву, заявив­шему на третьем заседании Нацио­нального курултая в Атырау о необходимости изу­чения наследия Ходжи Ахмеда Ясауи. Как подчеркнул тогда Президент: «Следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Ясауи. Для начала необходимо провес­ти специальный симпозиум с приглашением отечест­венных и зарубежных ученых».

Приветственное письмо Главы государства, адресованное участникам мероприятия, зачитал Государственный советник РК Ерлан Карин.

Выступая перед собравшимися, Государственный советник отметил, что симпозиум вносит важный вклад в системное изу­чение гуманистических идей Ясауи, а также продвижение в мире его духовно-интеллектуального наследия.

Наследие Ходжи Ахмеда Ясауи дейст­вительно занимает уникальное место в духовной истории народов Центральной Азии и всего исламского мира. Это не только часть культурной памяти, но и живой источник нравственных ориентиров, актуальных в условиях стремительно меняющегося современного мира. В его поэтических и философских трудах заключен мощный потенциал межкультурного диалога, духовной устойчивости и гуманистических идеалов, необходимых для пре­одоления современных вызовов.

В двухдневной конференции в Туркестане принимают участие около 100 ведущих ученых из 20 стран мира, включая Казахстан, Азербайджан, Германию, Индию, Иран, Италию, Кыргызстан, Россию, США, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Японию. Программа симпозиума включает научные доклады, дис­куссии и обмен опытом в рамках трех тематических секций, охватывающих различные аспекты наследия Ясауи.

Спикеры симпозиума коснулись самых разных тем, раскрывающих глубину духовного наследия, жизни и философских взглядов Ходжи Ахмеда Ясауи.

Так, вице-президент Международной тюркской академии Асхат Кесикбаев выступил с докладом на тему «Наследие Ходжи Ахмеда Ясауи и тюркский мир», а профессор Университета Индиа­ны (США) Девин Де Уис – «Суфийский трактат, приписываемый Исма‘илу Ата: ранний Ясауиский источник на тюркском языке».

Профессор Института востоковедения Академии наук Узбекистана Бахтиер Бабаджанов поделился результатами своего исследования суфийских групп Ясауи в Центральной Азии. Координатор Исследовательского центра по исламской истории, искусству и культуре (IRCICA) Аширбек Муминов проанализировал исторические документы мавзолея Ахмеда Ясауи и задачи, стоящие по публикации оригинальных текстов суфия с переводами. Профессор Университета Анкары Хаджи Байрам Вели (Турция) Ахмет Ташгын представил свой доклад «Оби­тель, названная в честь Ясауи в Османской империи: Текке Байрам Баба в Алеппо». Профессор Тегеранского университета (Иран) Гударз Раштиани познакомил с наследием Ясауи в персидских источниках.

Темой выступления профессора Токийского университета иност­ранных исследований (Япония) Джуна Сугавары стало «Изучение традиций рисале среди уйгуров Синьцзяна». Профессор Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясауи Досай Кенжетай остановился на актуальности наследия Ясауи.

Ходжа Ахмед Ясауи – выдающийся тюркский суфий, мыслитель и поэт, ставший основателем ясауийского тариката – одного из самых влиятельных направлений суфизма, в котором акцент делался не столько на формальном соблюдении ритуалов, сколько на внутреннем очищении, нравственном самосовершенствовании и служении обществу. В этом заключается одна из центральных идей Ясауи – духовная прак­тика должна вести к гармонии между личностью, обществом и Богом.

Спикеры отмечали, что наследие Ясауи – это не только религиоз­ное явление, но и культурное. Оно обладает многослойной значимостью, одновременно являясь памятником духовной литературы, источником этических норм и историческим мостом между эпохами.

Его главное сочинение «Диван-и Хикмет» («Собрание мудростей») представляет собой глубокое философское и поэтическое размышление о смысле жизни, служении, смирении, религии. Его идеи повлияли на формирование устойчивых традиций тюркской духовной культуры, литературы, фольклора и этики.

Хикметы (мудрости), написанные на доступном тюркском языке, стали духовным ориентиром для миллионов людей на протяжении веков. Они и сегодня способны затронуть сердце, пробудить совесть и направить человека на путь добра.

Многочисленные последователи Ясауи, такие как Султан Хорезми, Султан Бахоу и другие, распространили его учение далеко за пределами Туркестана – в Иране, Афганистане, Индии, Анатолии. Таким образом, Ясауи стал звеном в великом диалоге культур, объединяя Восток и Запад исламского мира, а его учение – мостом между народами.

Участники конференции в своих выступлениях отмечали особую важность изучения духовного наследия философа для молодого поколения. В условиях глобализации, когда усиливаются процессы стандартизации мышления и обезличивания культур, знание собственных духовных корней становится фактором внутренней устойчивости и личной идентичности. Ясауи не учит вражде или противопоставлению, он призывает к внутреннему очищению, терпению, искренности, любви к ближнему – универсальным ценностям, которые актуальны везде и всегда.

Через его учение можно сформировать личность, способную к глубокому само­анализу, открытую к диалогу, уважающую традиции и в то же время – готовую к вызовам современности. В условиях роста религиозной нетерпимости и искаженного восприятия исламской традиции обращение к подлинным источникам духовности – таким как труды Ясауи – становится задачей не только научной, но и общественной. Его учение дает альтернативу радикализму, предлагает мирную, гуманистическую модель религиозности, основанную на любви, служении и мудрости.

Доктор исторических наук, профессор Международного университета туризма и гостеприимства Мухтар Кожа (Казахстан) изучает исторические источники периода позднего Средневековья, содержащие сообщения о Ходже Ахмеде Ясауи и его мазаре, тюрко-казахские документы конца ХVІ–ХVІІІ веков, которые свидетельствуют о поддержке казахских ханов суфийских представителей учения Ходжи Ахмеда Ясауи.

– Сопоставление ранних сообщений в публикациях о туркестанском святом позволяет утверждать, что первое описание мавзолея в европейской литературе встречается в книге Николааса Витсена «Северная и Восточная Тартария», опуб­ликованной на рубеже ХVІІ–ХVІІІ веков, – говорит Мухтар Кожа. – В российском источнике 1750 года изложена одна из легенд о жизни Ходжи Ахмеда Ясауи, услышанная и записанная по рассказам местного населения города Туркестана. Поздние средневековые источники дают ценную информацию о его личности и наследии. Особо следует отметить тюрко-казахские документы конца ХVІ–ХVІІІ веков, свидетельствующие о поддержке казахских ханов мазара Ходжи Ахмеда Ясауи.

Ученые считают, что есть еще немало неизведанных тайн в истории Ясауи. Ученики великого мыслителя распространяли его учение более чем в ста странах. Исследуя сведения его потомков и последователей, можно восполнить белые пятна.

Красной нитью в докладах спикеров звучала мысль о том, что государства, научные и образовательные учреждения, культурные организации несут ответственность за сохранение и популяризацию духовного наследия таких мыслителей, как Ясауи. Необходимо продолжать издавать его труды, переводить их на современные языки, изучать в школах и вузах, проводить конференции, открывать исследовательские цент­ры. Только в живом обращении к этому наследию оно сохраняет свою силу и воздействие.

Наследие Ясауи – это ценнейший источник для изучения истории, философии и культуры тюркских народов. Его произведения помогают проанализировать, как формировалась духовная жизнь в Центральной Азии, как проходили процессы культурного синтеза, а также понять значение языка, символов, ритуалов и образов в формировании коллективной идентичности.

Участники симпозиума едины во мнении, что изучение наследия Ясауи – это не просто акт уважения истории, это важный шаг к нравственному обновлению общества, укреплению духовной культуры и построению устойчивого будущего. Труды Ходжи Ахмеда Ясауи – это не музейная реликвия, а источник моральной силы, духовной устойчивости и культурного единения.