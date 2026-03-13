Наше достояние

Мавзолеи Кабанбай-батыра и бия Нияза, Сарытерек и Жеті қажы – не просто точки на географической карте, а подлинные духовные магниты, куда люди едут за исцелением, верой в лучшее и внутренним обновлением. За каждым холмом, за каждым старым тополем или изгибом реки скрывается история, которая ждет своего часа, чтобы быть рассказанной. Об этом тонком переплетении легенд и современности рассказала начальник отдела культуры и развития языков Целиноградского района Акмолинской области Айгуль Суюнжанова.

Для Айгуль Укиметовны создание районной карты сакральных мест стало не просто служебной обязанностью, а стратегическим приоритетом. Она убеждена, что такие объекты – это духовный каркас, на котором держится единство народа.

– Сакральные места важны прежде всего для нас самих и наших потомков, – подчеркивает она. – Это возможность зафиксировать те исторические и легендарные вехи, которые сохраняют духовность. Мы подразумеваем под сакральным объектом не только архитектурные шедевры, но и почитаемые памятники, мавзолеи и территории, связанные с переломными событиями. Крайне важно, чтобы каждое такое святое место стало достоянием всех казахстанцев, вне зависимости от их этнической, религиозной или родовой принадлежности.

Целиноградский район в этом смысле уникален. Эта земля стала последним пристанищем для батыров и сподвижников Абылай-хана и Кенесары-хана. Здесь покоятся герои Кобек, Кабанбай, Караменды, Жайнак, Бурнак, бий Нияз. Здесь родились великие люди: атлет Кажымукан Мунайтпасов, герои войны Талгат Бегельдинов и Рахымжан Кошкарбаев.

Айгуль Укиметовна с гордостью отмечает, что сегодня села района носят имена Маншук Маметовой, Кабанбай-батыра и Рахымжана Кошкарбаева.

Экспедиция к истокам

В ходе недавней этнографической экспедиции по району исследователи посетили округа Тасты, Максимовский, Талапкерский, села Родина, Мортык, Жана-­Жайнак. В каждом ауле их встречали аксакалы, учителя истории и просто хранители преданий.

– Они приносили пожелтевшие вырезки из газет, старые карты, книги, – продолжает Айгуль Суюнжанова. – Благодаря этой кропотливой работе и научному консультированию доктора исторических наук Жамбыла Артыкбаева нам удалось выявить и систематизировать девять сакральных мест, а также уникальные природные памятники Майлантау и Сарыколь – места силы, где природа и история сливаются воедино.

На защите этих сакральных и живописных мест стоял Кобек-батыр. Это личность­ эпического масштаба. Его потомки, в частности Рахимбек Тилек, сохранили предание о подвигах батыра в XVIII веке. Кобек-батыр был человеком огромной физической силы, проявившим беспримерный героизм в битвах за освобождение казахских земель от захватчиков. А в селе Жана жол живет память о Кырыкбае-аулие, известном целителе и провидце. Старожилы рассказывают, что он лечил не только тело, но и душу, используя молитвы и древние методы оздоровления. Место его захоронения – Бескемпір – до сих пор считается святым. Бездетные семьи едут сюда с надеждой, а больные – за исцелением. Кырыкбай-баба оставил потомкам важное завещание: не делиться на роды, помнить свои корни и всегда оставаться единым народом. Это бесценный краеведческий материал, который теперь должен стать достоянием общественности.

Недалеко от брода Караоткель, в райо­не нынешней Астаны, на белых сланцевых холмах возвышается сопка Акмола. Она неразрывно связана с именем бия Нияза Тилеулиулы. Согласно преданиям, его отец Тилеули-батыр был сподвижником Абылай-хана и героем великих битв при Аныракае и Калмаккырылгане. Нияз-бий вошел в историю как мудрый и справедливый судья. Его авторитет был настолько велик, что в 1868 году герб обширной Акмолинской области украсило изображение именно его мавзолея с двумя башнями и серебряным куполом. Айгуль Укиметовна уверена: мы должны знать, что принципы справедливости закладывались в наших степях именно такими людьми.

От Кабанбая

до Семи паломников

Величественный мавзолей легендарного Кабанбай-батыра, открытый в 2000 году, по праву считается шедевром современной архитектуры. Архитектор Акжайык Сауменов воплотил в нем гениальную идею: благодаря горизонтальным щелям у основания создается иллюзия, будто 25-метровое сооружение буквально парит над степью. Для тысяч паломников это место стало источником духовной силы.

Но сакральная география Целиноград­ского района – это и удивительные легенды. Одной из самых захватывающих страниц экспедиции стало изучение наследия Ибрая Жаикпаева, старшего султана XIX века, и таинственного захоронения Жеті қажы (Семь паломников).

– Особое место занимает история Семи святых паломников, – делится моя собеседница. – Старожилы рассказывают, что в годы репрессий, когда священнослужителей увозили на допрос, машина внезапно заглохла именно на месте их захоронения. Пока имамы спокойно совершали намаз, водитель не мог завести мотор, но как только молитва закончилась, машина тронулась. Сегодня в селе Родина на этом месте установлен памятный камень, напоминая жителям о том, что они живут на святой территории.

Даже названия сел в Целиноградском районе несут в себе сакральный смысл. Например, старожилы называют Максимовку Сарытерек – Золотой тополь. Раньше здесь росли гигантские деревья, обхватить которые не могли и четверо мужчин. Айгуль Укиметовна поясняет: слово «сары» в данном контексте означает не цвет, а святость места.

Особая энергетика чувствуется и в ауле Жадик, где родился Кажымукан. Удивительно, что на могилах родителей великого палуана уже сто лет возвышаются деревья, рост которых словно застыл во времени – они не меняются, охраняя покой предков. А рядом, в пойме Ишима, находится мистический остров Жаубеким:­ весной, когда река затапливает все вокруг, этот остров остается нетронутым водой, словно находясь под незримой защитой.

Сама природа района лечит и вдохновляет. Озеро Сарыколь (Туздыколь) с его целебными грязями испокон веков было местом паломничества больных, а гора Майлан с ее черемуховой рощей считается мощным местом силы.

Чтобы знать, куда идем

Завершая наш разговор, Айгуль Суюнжанова­ упоминает городище Бозок,­ которое расположено на границе Целиноградского района и Астаны. Бозок – это наше сокровище, уникальный проект музея под открытым небом. Это прародитель Астаны. Во время народных праздников народные певцы и музыканты Целиноградского района всегда первыми чествуют ученых и археологов, открывающих миру тайны Бозока. Это место должно стать Меккой культурного туризма и школой патриотизма для будущих поколений.

АЛЖИР – это география памяти и совести, священное место скорби. АЛЖИР – всемирно известный мемориальный комплекс в селе Акмол, хранящий память о жертвах сталинских репрессий и массового голода. Мы обязаны знать эти печальные страницы своей истории, чтобы никогда не допустить их повторения. Это тоже часть сакральной географии.

– Сохранение памяти – это сложная и кропотливая работа, – заключает Айгуль Укиметовна. – Многие памятники разрушены, сведения о них хранятся только в зарубежных архивах. Я призываю молодежь, учителей: изучайте свои корни! Мы должны испытывать безусловную благодарность предкам за эти земли. Изучение родного края – это лекарство­ от беспамятства. Только зная, где мы стоим, мы будем знать, куда нам идти.