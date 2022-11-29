Истоки всенародной победы

Лично я расцениваю прошедшие выборы в качестве всенародного плебисцита в поддерж­ку стратегического курса на построение Нового и Справедливого Казахстана. Этот курс Президент Токаев обозначил еще в трагические январские дни нынешнего года, когда, действуя смело и решительно, предотвратил государственный переворот, не допустил граж­данского противостояния, не дал разрушить основы нашей государственности.

Через конституционную реформу и ряд других инициатив Президент Токаев обозначил стратегию построения нового государственно-политического устройства и нового общественно-экономического уклада жизни нашей страны. Ответ многонацио­нального казахстанского народа в «слышащем государстве» был вполне предсказуем и ожидаем, а именно: Касым-Жомарт Токаев набрал свыше 81% голосов, и этим все сказано.

Многие до сих пор спрашивают: «А что есть Новый Казахстан? В чем его отличие от старого? И почему справедливость оказалась не просто в «тренде», как выражается молодежь, а стала стерж­нем предвыборной программы Токаева и фундаментом его политического видения, его программы на ближайшие 7 лет?!»

Отсутствие справедливости является главной причиной протестов, гражданского противостояния и революций во всем мире. Январские события в Казах­стане также стали следствием растущей несправедливости. Обострилась проблема неравенства. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали олигополии и финансово-олигархические группы. Всего 162 человека стали владеть половиной благосостояния всей страны. В зарубежные офшоры из Казахстана выведено порядка 140–160 миллиардов долларов.

Перед нами была альтернатива: либо мы меняем политику и развиваем Казахстан, либо получаем застой и риск потерять страну.

Став полноправным Президентом и возглавив Совет безо­пасности в январе 2022 года, Касым-Жомарт Токаев, остро чувствуя запрос общества, развернул государственную политику лицом к народу. В своей предвыборной программе он представил конкретные реформы и меры относительно того, как решить накопившиеся системные проблемы в экономике и социальной сфере.

Выступая перед общественностью Карагандинской области, Глава государства произнес знаковую фразу: «Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период высокой социальной ответственности перед гражданами страны». Это цитата четко отражает его приверженность принципам СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ.

Такой резкий «левый» поворот стал эффективным ответом на чаяния народа. Подтверждение тому – высокая явка, обеспеченная людьми наемного труда, малым и средним бизнесом, студенческой молодежью, пенсионерами – проще говоря, рядовыми гражданами, которые хотят социальной справедливости.

Что такое социал-демократия? Социал-демократия – это идеология, нацеленная на достижение социальной справедливости, то есть опирающаяся на интересы большинства населения, а не отдельных узких групп. Лучшим описанием социал-демократии служат три слова: Свобода, Справедливость, Солидарность.

Классическим примером социал-­демократии являются скандинавские страны. Швеция, Дания, Норвегия традиционно занимают самые высокие места в различных международных индексах – Индекс лучшей жизни ОЭСР, Индекс человеческого развития, Индекс счастья и так далее. Секрет их успеха в социально ориентированной экономике, которая обеспечивает сокращение социального неравенства и создание безопасного и равноправного общества.

Недаром такую политику называют welfare state, или «государство всеобщего благосостояния». Уровень бедности в скандинавских странах – один из самых низких среди стран ОЭСР и не превышает 1%. Только социальные расходы бюджета составляют около 25% ВВП. Для сравнения: в Казахстане соцрасходы бюджета едва дотягивают до 10% ВВП.

Норвегия, где живут 5,4 мил­лио­на человек, производит поч­ти 500 миллиардов долларов ВВП, то есть 89 тысяч долларов на каждого норвежца. Все природные ресурсы в стране находятся в народной собственности. Сверхдоходы нефтяной промышленности перечисляются в государственный пенсионный фонд. Его активы превышают 1,1 триллио­на долларов.

Сейчас фонду принадлежат около 1,4% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9 тысяч компаний из свыше 70 стран. Проще говоря, каждый гражданин Норвегии имеет нефтяные накопления на 238 тысяч долларов. На этом и базируется норвежская модель – на народной собственности и высокой социальной ответственности государства. Это то, что называют «скандинавским социализмом».

И это тот путь, который предложил Касым-Жомарт Токаев, и куда мы идем. В основу нового государственно-политического устройства, нового общественно-политического уклада заложен НАРОДНЫЙ КАПИТАЛИЗМ, народная экономика. Таким образом, на смену олигархическому капитализму придет народный.

В его основе – конституционная норма о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов. Напомню, что это была поправка в Конституцию от Народной партии Казах­стана, о которой мы объявили 4 апреля нынешнего года. Рады, что она была принята и стала важнейшей для восстановления социальной справедливости.

В целях реализации этой конституционной нормы по инициа­тиве Президента запускается новая программа «Нацфонд – детям». 50% от инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные накопительные счета детей.

Приоритетная задача Главы государства – устранение барьеров и ограничений, сдерживающих предпринимательский дух и развитие малого и среднего бизнеса. На смену финансово-олигархическим группам должно прийти невероятное количество малых предприятий в различных сферах производства и услуг.

Мы не отказываемся от крупных производств. Но меняется подход. Все знают японский концерн «Тойота». Это гигантский сборочный комбинат, вокруг которого работают десятки тысяч мелких предпринимателей – собственников своего бизнеса. Кто-то выпускает болтики, кто-то – ручки, и так далее. То есть это крупный бизнес с высокой социальной ответственностью.

Идеология народного капитализма полностью соответствует ценностям Народной партии Казах­стана. С самого начала года запущен масштабный процесс политической и экономической трансформации, включая борьбу с олигополиями и возврату незаконно выведенных активов,

После январских событий Глава государства остро нуждался в новой легитимности и всенародной поддержке, и он ее получил. Без этого события могли развиваться непредсказуемо.

У нас перед глазами наглядные примеры стран на пространстве СНГ. Украина – война и более 7 миллионов беженцев. В Грузии почти половина населения живет на менее чем 5,5 доллара в день. Молдова – самая бедная страна Европы, где четверть населения живет в условиях абсолютной бедности.

Казахстан же получил семилетнюю гарантию на стабильное развитие.

Осуществлена конституционная реформа. Обновленная Конституция, принятая на всенародном референдуме, заложила прочный конституционный фундамент масштабных преобра­зований.

Начат переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. Согласно новым конституционным нормам Президент избирается на один срок продолжительностью семь лет.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, теперь президент – наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период. А каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, станет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями: народом, историей и совестью.

Усилена представительная ветвь власти, укреплена система сдержек и противовесов. Внед­рена смешанная мажоритарно-пропорциональная модель избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов, полностью мажоритарная система выборов депутатов районных и городских маслихатов. Создан Конституционный суд, закреп­лен статус Уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, введен безоговорочный запрет смертной казни.

После конституционной реформы была необходима быстрая и комплексная перезагрузка ключевых государственных институтов в соответствии с новой стратегией. Поэтому президентские выборы были проведены досрочно.

Наша партия самой первой из всех политических сил поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на внеочередных президентских выборах. На призыв Народной партии Казахстана откликнулись партии «Amanat» и «Ақ жол».

Так была создана Народная коалиция в поддержку Касым-Жомарта Токаева. Впервые в мировой истории все парламентские партии объединились в единую коалицию народного кандидата.

Партии, гражданское сообщество, простые люди предоставили мандат доверия Касым-­Жомарту Токаеву. Его без преувеличения можно назвать Народным Президентом. В рамках предвыборной агитации я лично побывал в 14 регио­нах, провел более 100 встреч с населением. Казахстанцы верят в Токаева и всячески демонстрируют свою поддержку его инициативам.

Вообще роль Народной коалиции в поддержку Токаева трудно переоценить. В течение месяца была проведена колоссальная работа, коалиция реально привлекла на выборы очень много избирателей. И на всех встречах с гражданами нашей страны явственно ощущалась мощная политическая и духовно-эмоцио­нальная поддержка программы Касым-Жомарта Токаева.

В условиях международного геополитического шторма нашей стране нужен человек с большим опытом государственного управления и большим авторитетом в международной политике.

Токаев – выпускник одного из самых престижных вузов бывшего Союза – МГИМО, опытный политик, дипломат, управленец и государственник с безупречной репутацией. Только этой осенью Казахстан посетили Папа Римский, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и многие другие главы государств. Все они поддерживают нашего Президента и Казахстан.

Примечательно, что в день выборов Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев проголосовал и заявил, что свой выбор он сделал давно.

Результаты выборов показали, что народ возлагает большие надежды на предложенную программу развития страны.

Я приведу только отдельные инициативы программы:

– 100-процентный охват дошкольным образованием детей от 2 до 6 лет;

– 1,5 миллиона новых ученических мест;

– бесплатные спортивные секции и творческие кружки для детей;

– увеличение социальных выплат по уходу за ребенком с 1 до 1,5 лет;

– рост стипендий в 2 раза;

– 700 новых медицинских объектов;

– 111 миллионов квадратных метров жилья;

– новые рабочие места для 3,3 миллиона граждан;

– льготное кредитование молодых предпринимателей под 2,5% годовых;

– 1 триллион тенге на развитие сельскохозяйственной кооперации;

– увеличение активов Нацфонда до 100 миллиардов долларов,

– 100-процентный охват водоснабжением;

– строительство и реконструкция 22 тысяч километров автодорог.

На Президенте лежит колоссальная ответственность по реализации предвыборной программы. Сразу после вступления в должность Глава государства подписал специальный Указ, в котором утвердил конкретные меры по ее реализации.

По этой причине я предложил сохранить Народную коалицию. Наша задача – обеспечить дальнейшую поддержку стратегического курса и реформ Президента, поскольку он является кандидатом от Народной коа­лиции. Более того, мы будем контролировать исполнение его предвыборной программы. Только так мы сохраним силу нашего единства на пути развития и прогресса к Справедливому Казахстану.