Представлено расписание матчей чемпионата Азии по хоккею в Алматы

В турнире примут участие сборные Казахстана, Японии, Китая и Южной Кореи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Матчи состоятся в ледовом дворце Halyk Arena. Игры пройдут по круговой системе, победитель определится по итогам турнирной таблицы.
Расписание матчей:
6 ноября, 16:00 – Япония – Китай
6 ноября, 19:30 – Казахстан – Южная Корея
8 ноября, 16:00 – Япония – Южная Корея
8 ноября, 19:30 – Казахстан – Китай
9 ноября, 16:00 – Китай – Южная Корея
9 ноября, 19:30 – Казахстан – Япония.
Напомним, женский чемпионат Азии по хоккею пройдет в китайском Пекине с 31 октября по 3 ноября. На нем также выступят сборные Казахстана, Японии, Кореи и Китая.
В НОК добавили, что предстоящие турниры также станут подготовительными соревнованиями к Азиатским Играм - 2025, которые пройдут в китайском Харбине с 7 по 14 февраля.