Представлено расписание матчей чемпионата Азии по хоккею в Алматы

В турнире примут участие сборные Казахстана, Японии, Китая и Южной Кореи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Матчи состоятся в ледовом дворце Halyk Arena. Игры пройдут по круговой системе, победитель определится по итогам турнирной таблицы.

Расписание матчей:

6 ноября, 16:00 – Япония – Китай

6 ноября, 19:30 – Казахстан – Южная Корея

8 ноября, 16:00 – Япония – Южная Корея

8 ноября, 19:30 – Казахстан – Китай

9 ноября, 16:00 – Китай – Южная Корея

9 ноября, 19:30 – Казахстан – Япония.

Напомним, женский чемпионат Азии по хоккею пройдет в китайском Пекине с 31 октября по 3 ноября. На нем также выступят сборные Казахстана, Японии, Кореи и Китая.

В НОК добавили, что предстоящие турниры также станут подготовительными соревнованиями к Азиатским Играм - 2025, которые пройдут в китайском Харбине с 7 по 14 февраля.