История Карлага оживает в Бильбао: будущий хит Netflix

В Испании в настоящее время проходят съемки масштабного исторического совместного кинопроекта под рабочим названием «Перемирие» (La Tregua) о событиях во времена Карлага. В нашем материале – подробности крупного проекта и комментарии актерско-продюсерской команды международного проекта.

Традиция с душой: от разбитой тарелки

к великой истории

Этот проект реализуется в рамках эксклюзивного контракта с Netflix, что подчеркивает его высокий уровень и международное значение. А возглавил проект известный режиссер Мигель Анхель Вивас, получивший мировую известность благодаря сериалу

«Бумажный дом». В съемках принимают участие звезды испанского и казахстанского кинематографа.

Испанская кинокомпания Plano a Plano под руководством Цезаря Бенитеса, Эмилио Амаре и Эмилио Пина отвечает за значительную часть процесса. Казахстанскую сторону представляет компания Amanat Capital, где генеральным продюсером фильма выступает Аманат Конакбаев. К продюсерской команде также относятся Даурен Байгалиев, Даир Каракеев и продюсеры UMAIFILM – Жарасхан Кульпиенов и Алия Далабаева. С казахстанской стороны проект возглавляет и координирует известный медиаменеджер, журналист и продюсер Ерлан Бекхожин.

Фильм расскажет о судьбах людей, оказавшихся в условиях Карлага, их борьбе за выживание и сохранение человеческого достоинства. Фильм отличает уникальный подход к освещению малоизвестных страниц истории, где совмещается европейское и казахстанское видение прошлого. Объединение казахстанского и испанского кинематографа позволило интегрировать различные подходы и идеи в создании аутентичного и захватывающего произведения.

Декорации, воссоздающие атмосферу Карлага 1930–1950-х годов, были построены с учетом архивных документов и консультаций с историками. Костюмы актеров воссозданы на основе архивных материалов. Была проведена тщательная работа над образами героев. В главных ролях снимаются популярные испанские актеры Мигель Эрран (известен по роли Рио из телесериала «Бумажный дом») и Аарон Пиппер (известен по роли Андреа Муньоса в драме «Элита»), а также казахстанские актеры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов. Режиссер Вивас сделал ставку на данных актеров, опираясь на их талант и харизму, чтобы передать глубокие эмоции и сложные судьбы персонажей.

Съемки начались с необычной для Испании церемонии – режиссер Мигель Анхель Вивас разбил тарелку, следуя больше казахстанской традиции кинематографистов. «Это напомнило мне, что любое великое дело начинается с уважения к традициям, – признался Вивас. – Разбитая тарелка, символизирующая успешный старт, стала мостиком между культурами. Я хотел, чтобы этот проект отражал не только трагедию и на­дежду, но и глубину двух культур».

Создатели о проекте, культуре

и человечности

Генеральный продюсер фильма с казахстанской стороны Аманат Конакбаев прокомментировал:

– Этот проект – важный шаг в развитии международного сотрудничества. Мы тщательно готовили его запуск с акцентом на высокие стандарты и глобальный потенциал. В нынешних условиях, когда мир сталкивается с вызовами и поиском точек соприкосновения, такие проекты показывают, что искусство способно объединять. Наша цель – создать фильм, который затронет сердца зрителей по всему миру и станет ярким свидетельством значимости Казахстана на мировой арене.

Генеральный продюсер проекта Ерлан Бекхожин подчерк­нул значимость проекта:

– Я надеюсь, что наша кинолента поможет миллионам людей по всему миру еще больше узнать об истории Казахстана, о его много­гранной культуре, общих ценностях и общей исторической памяти. В фильме будет звучать казахская речь, и картина несет в себе важную мысль: судьбы людей разных национальностей пересеклись здесь, на одной земле, и казахский народ принял всех. Для миллионов людей Казахстан стал второй родиной – щедрой, терпимой и милосердной. Возможно, многие найдут ответ на вопрос, как в самых тяжелых кризисных ситуациях человек может оставаться человеком и сохранять свое достоинство. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и различия во взглядах, всегда есть место для диалога и компромисса.

Это не просто художественный фильм, но и дань памяти тем, кто прошел через тяжелые испытания в Карлаге. Мы восхищаемся работой режиссера Мигеля Анхеля Виваса в подготовительном процессе и слаженной командной работой с испанскими продюсерами.

Режиссер фильма «Перемирие»⁄La Tregua Мигель Анхель Вивас:

– Для меня этот проект стал не только профессиональным вызовом, но и глубоким человеческим переживанием. Да, многие думают, что это не самая коммерческая и популярная тема для кино. Но я не стал бы так говорить, так как эта картина с большим потенциалом. Эта тема актуальна как в настоящем, так и, вероятно, будет актуальной в будущем. В жизни людей всегда будут разногласия, будь то в семье, на политической арене или в каких-либо других сферах. Эта история об эмпатии, которая, к сожалению, порой оказывается дефицитной.

Раньше я слышал о Карлаге, так как интересовался историей, но никогда не углублялся в эту тему. Когда познакомился с проектом, я был вдохновлен – эта история о людях, которые, находясь вдали от родины, в тяжелейших условиях трудового лагеря, смогли преодолеть трудности и разногласия. Я глубоко ценю гостеприимство казахского народа, которое мы стремимся передать через теплые сцены за традиционным дастарханом. Казахстан для испанцев стал не просто местом, где они оказались, а тем местом, где они смогли найти свою новую родину.

Продюсер фильма «Перемирие»⁄La Tregua Цезарь Бенитес:

– Я узнал об этой истории от моего друга-режиссера Энрико Гаспаро, который работал над документальным фильмом о Карлаге «Забытые в Караганде». Он показал мне архивные фотографии и видео, которые поразили меня своей силой. История о том, как представители противоположных лагерей – республиканцы и солдаты «Голубой дивизии» – смогли, находясь в трудовом лагере в Казахстане, прийти к согласию, меня глубоко тронула. Я почувствовал, что эта история заслуживает того, чтобы быть рассказанной.

Когда мы начинали работать над проектом, мы решили поехать в Казахстан, чтобы лучше понять контекст и атмосферу того времени. Казахстан оказался не только местом, где происходили эти события, но и страной, которая впечатлила нас своим гостеприимством. Я запомнил одну фразу, которая звучит в фильме: «Родина – это не место, где ты родился, а место, где ты чувствуешь себя как дома». И для испанцев в то время Казах­стан стал таким местом, несмотря на всю трагедию их положения.

Мы ожидаем, что фильм будет успешным не только в Казахстане, но и в международном прокате. Мы стремимся к тому, чтобы он был представлен на крупнейших кинофестивалях и завоевал признание зрителей по всему миру.

Продюсер фильма «Перемирие»⁄La Tregua Эмилио Пина:

– Воссоздание Карлага в Испании стало для нас настоящим вызовом. С самого начала мы понимали, что создать точную копию этих условий будет невозможно, но наша задача заключалась в том, чтобы передать атмосферу и дух того времени. Мы выбрали для съемок Бильбао, поскольку его ланд­шафт напоминал казахстанские просторы, но столкнулись с рядом трудностей.

Особенно сложным оказался вопрос с погодными условиями: дождь мешал работе с искусственным снегом, а иногда солнце светило так ярко, что создавалось ощущение, что мы снимаем не в Бильбао, а в более солнечной местности, вроде Марбельи. Но мы не сдаемся и продолжаем работать. Мы также снимаем на аэродроме Dima, который имеет историчес­кую ценность, так как именно отсюда в 1937 году были произведены бомбардировки Герники, одного из самых ярких эпизодов гражданской войны в Испании. Это добавило дополнительную историческую нагрузку и значимость нашему проекту.

Подготовка костюмов для фильма стала еще одной важной частью работы. Мы приложили много усилий, чтобы сделать костюмы максимально аутентичными. Большая часть костюмов была изготовлена в Казахстане, но мы также сотрудничали с лучшими цехами в Европе. Весь процесс был очень кропотливым: костюмы не только шились, но и проходили специальную обработку, чтобы выглядеть реалистичными. Мы работали с командой художников из Казахстана и Испании.

Этот фильм – не просто очередная история, это шанс для нас всех, чтобы рассказать миру о том времени и о тех людях, которые сумели найти в себе силы для примирения.

Актер Сергей Уфимцев:

– Для меня это не просто роль, а возможность прикоснуться к истории, которая затрагивает глубинные слои человеческого опыта. Мы рассказываем не только о трагедии, но и о том, как даже в самых тяжелых условиях сохраняется вера в человечность. Я горжусь тем, что стал частью проекта, который так щепетильно подходит к воссозданию исторической правды. Надеюсь, зрители почувствуют те эмоции, которые мы пытались передать на экране.

Актриса Дина Тасбулатова:

– Этот проект для меня как окно в историю, которое открывает невероятные возможности. Работа с международной командой – настоя­щий подарок, а сотрудничество с таким режиссером, как Мигель Анхель Вивас, – отдельный опыт. Я изучила многие его фильмы, и меня восхищает его умение работать с актерами, помогая раскрыть глубинные чувства. Этот фильм объединяет усилия Казахстана и Испании, и я с радостью представляю свою страну в этом значимом проекте. Надеюсь, наша работа не оставит зрителей равнодушными.

Актриса Алтынай Ногербек:

– Принять участие в таком масштабном проекте – это как вступить на новый этап своего профессионального пути. Карлаг – это не просто историческая локация, это символ борьбы, утрат и надежд. Для меня важно, чтобы такие фильмы напоминали нам о том, что мы должны ценить свободу и человечность. Работа на такой съемочной площадке очень вдохновляет. Быть частью проекта, который может стать международным мостом между культурами, – это большая честь.

Актер Фараби Аккозов:

– Этот фильм – нечто большее, чем просто историческая драма. Это история, которая говорит на языке эмоций, знакомых каждому человеку, независимо от национальности. Работая с командой из разных стран, я ощутил, насколько кино объединяет нас. Для меня важно передать дух времени и показать, что даже в самых тяжелых условиях можно найти силы для взаимопонимания и единства. Уверен, этот фильм найдет отклик в сердцах зрителей по всему миру.

...Бильбао, где термометры показывают +10 и дождь становится ежедневным спутником, команда продолжает успешно воссоздавать суровые зимы Карлага. Художники-декораторы используют тонны искусственного снега, чтобы передать жестокие условия, в которых находились узники лагеря.

Съемки фильма «Перемирие» (La Tregua) продлятся 2,5 месяца. Это первое сотрудничество с Netflix, которое открывает для казахстанского кинематографа новые горизонты, обеспечивая доступ к многомиллионной глобальной аудитории и укрепляя статус Казахстана как значимого игрока на мировой киноарене. Создатели надеются получить положительные отклики критиков и представить фильм на престижных кинофестивалях, что укрепит его статус на международной арене.