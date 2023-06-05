История в назидание

В День памяти жертв политических репрессий и голода туркестанцы возложили цветы к памятнику государственного и общественного деятеля, ученого, публицис­та Султанбека Кожанова, по инициативе которого І съезд Советов восстановил истинное название казахов, исправив искаженное в царский период «киргиз» на «казах». В 1937 году его, уроженца нынешнего Сузакского района Туркес­танской области, арестовали и репрессировали. Такая же судьба постигла еще тысячи южан, попавших под маховик реп­рессий, на них на протяжении нескольких десятилетий оставалось клеймо «враг народа». В 1957 году Султанбека Кожанова реабилитировали.

– В тридцатые годы прошлого века порядка 103 тысяч человек подверглись репрессиям, из них более 25 тысяч – деятели науки, культуры и политики, интеллигенция из Казахстана, – отметил заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев. – Несмотря на то что казахский народ сам страдал от политических репрессий, он не оставлял в беде представителей других этносов. По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева начата работа по реабилитации жертв политических репрессий, создана Государственная комиссия. В результате научно-исследовательской деятельности Региональной комиссии имена более пяти тысяч граждан представлены к полной реабилитации.

По информации руководителя Государственного архива общественно-политической истории Туркестанской области Гульнары Шардарбековой, более двух лет Региональная комиссия работала по девяти направлениям. В результате выявлены и представлены к правовому обоснованию данные о 5 184 гражданах туркестанского региона, подвергшихся политическим прес­ледованиям. Из них 3 090 были объявлены баями-кулаками, а их скот и имущество конфискованы. Также собраны данные о тех, кто участвовал в освободительных восстаниях.

В Туркестане презентовали многотомник о событиях 20–50-х

годов прошлого века. В нем содержатся материалы Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. 33-томный научный труд, три тома которого посвящены туркестанскому региону, является результатом кропотливой работы историков, писателей, ученых, многих неравнодушных людей.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на встрече с членами Региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий говорил:

– Оглядываясь назад, мы видим, что независимость приш­ла к нам в результате упорной борьбы, поэтому мы не должны забывать о жертвах, о нашем прошлом, о мучениках, ратовавших за свободное развитие нации. Открытие в Туркестане мемориального комплекса, посвященного памяти жертв политических репрессий и голодомора станет долгожданным событием. Мы обсудим это предложение и поработаем над ним.

Известный ученый-религиовед Досай Кенжетай сообщил, что наряду с интеллектуальной элитой в Казахстане жертвами сталинских репрессий стали более 100 тыс. представителей духовенства. 60 тыс. из них были убиты, 20 тыс. сосланы в Сибирь, а остальные эмигрировали. Из 10 тыс. мечетей по стране уцелели только около сотни.

Журналист Мариям Абсаттар рассказала о своей книге «Алаш зиялыларының соңғы сөзі», в которой описаны малоизвестные факты о последних днях жизни алашординцев, и отметила важность оцифровки исторических документов.

– Практически все алашординцы, а это была самая передовая часть нации, были уничтожены советской властью во время сталинских репрессий, – отмечает Мариям Абсаттар. – В ходе работы над книгой меня интересовали вопросы: о чем они думали в пос­ледние минуты жизни, что хотели бы сказать, как сложилась судьба их близких и потомков? Об их трагической судьбе мы не должны никогда забывать, чтобы не повторить такую чудовищную несправедливость.

Информацию о жертвах политических репрессий собирают в районах и городах. Изучены сведения о движении и деятелях «Алаш» в Туркестанском крае, восстаниях в Сузаке, Шаяне. Ученые продолжают работать в архивах и библиотеках Узбекистана, Таджикистана, архиве Президента РК, Центральном архиве РК, областном, районном архивах.

В этом году планируется выпус­тить 10 томов архивных документов по национально-освободительному движению «Алаш», 20 томов книг памяти «Халық жады». В эти книги также будут включены данные, собранные по туркестанскому региону.