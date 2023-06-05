История в назидание

Статьи
34
Любовь Доброта, Туркестан

В Южном Казахстане предложили возвести мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв политических репрессий и голодомора.

фото пресс-службы облакимата

В День памяти жертв политических репрессий и голода туркестанцы возложили цветы к памятнику государственного и общественного деятеля, ученого, публицис­та Султанбека Кожанова, по инициативе которого І съезд Советов восстановил истинное название казахов, исправив искаженное в царский период «киргиз» на «казах». В 1937 году его, уроженца нынешнего Сузакского района Туркес­танской области, арестовали и репрессировали. Такая же судьба постигла еще тысячи южан, попавших под маховик реп­рессий, на них на протяжении нескольких десятилетий оставалось клеймо «враг народа». В 1957 году Султанбека Кожанова реабилитировали.

– В тридцатые годы прошлого века порядка 103 тысяч человек подверглись репрессиям, из них более 25 тысяч – деятели науки, культуры и политики, интеллигенция из Казахстана, – отметил заместитель акима Туркестанской области Бейсен Тажибаев. – Несмотря на то что казахский народ сам страдал от политических репрессий, он не оставлял в беде представителей других этносов. По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева начата работа по реабилитации жертв политических репрессий, создана Государственная комиссия. В результате научно-исследовательской деятельности Региональной комиссии имена более пяти тысяч граждан представлены к полной реабилитации.

По информации руководителя Государственного архива общественно-политической истории Туркестанской области Гульнары Шардарбековой, более двух лет Региональная комиссия работала по девяти направлениям. В результате выявлены и представлены к правовому обоснованию данные о 5 184 гражданах туркестанского региона, подвергшихся политическим прес­ледованиям. Из них 3 090 были объявлены баями-кулаками, а их скот и имущество конфискованы. Также собраны данные о тех, кто участвовал в освободительных восстаниях.

В Туркестане презентовали многотомник о событиях 20–50-х
годов прошлого века. В нем содержатся материалы Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. 33-томный научный труд, три тома которого посвящены туркестанскому региону, является результатом кропотливой работы историков, писателей, ученых, многих неравнодушных людей.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на встрече с членами Региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий говорил:

– Оглядываясь назад, мы видим, что независимость приш­ла к нам в результате упорной борьбы, поэтому мы не должны забывать о жертвах, о нашем прошлом, о мучениках, ратовавших за свободное развитие нации. Открытие в Туркестане мемориального комплекса, посвященного памяти жертв политических репрессий и голодомора станет долгожданным событием. Мы обсудим это предложение и поработаем над ним.

Известный ученый-религиовед Досай Кенжетай сообщил, что наряду с интеллектуальной элитой в Казахстане жертвами сталинских репрессий стали более 100 тыс. представителей духовенства. 60 тыс. из них были убиты, 20 тыс. сосланы в Сибирь, а остальные эмигрировали. Из 10 тыс. мечетей по стране уцелели только около сотни.

Журналист Мариям Абсаттар рассказала о своей книге «Алаш зиялыларының соңғы сөзі», в которой описаны малоизвестные факты о последних днях жизни алашординцев, и отметила важность оцифровки исторических документов.

– Практически все алашординцы, а это была самая передовая часть нации, были уничтожены советской властью во время сталинских репрессий, – отмечает Мариям Абсаттар. – В ходе работы над книгой меня интересовали вопросы: о чем они думали в пос­ледние минуты жизни, что хотели бы сказать, как сложилась судьба их близких и потомков? Об их трагической судьбе мы не должны никогда забывать, чтобы не повторить такую чудовищную несправедливость.

Информацию о жертвах политических репрессий собирают в районах и городах. Изучены сведения о движении и деятелях «Алаш» в Туркестанском крае, восстаниях в Сузаке, Шаяне. Ученые продолжают работать в архивах и библиотеках Узбекистана, Таджикистана, архиве Президента РК, Центральном архиве РК, областном, районном архивах.

В этом году планируется выпус­тить 10 томов архивных документов по национально-освободительному движению «Алаш», 20 томов книг памяти «Халық жады». В эти книги также будут включены данные, собранные по туркестанскому региону.

#реабилитация #память #история #РК #репрессии #политические реформы #«Халық жады» #ЮКО #мемориал

Популярное

Все
Талдыкорганский селекционер-любитель разводит лошадей белой масти с небесно-голубыми глазами
В Усть-Каменогорске полицейские нашли схрон с револьвером столетней давности
Консерваторы оказались сильнее
Узбекистан сносит заградительные строения на границе с Кыргызстаном, которые в народе называли «Великой узбекской стеной»
Деревца погибают сотнями...
Торжество творчества
«Гордиевы узлы» водоснабжения
Ура, каникулы!
Доллар сдаваться не хочет
Ученый, критик, писатель
Президент Конфедерации европейского бизнеса (BusinessEurope) Фредерик Перссон в интервью El Mundo предупредил о начинающемся бегстве компаний из Европы из-за потери последней конкурентоспособности
История в назидание
На здоровье!
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
Ее биография словно сошла со страниц книги: узница фашистского концлагеря, мама 12 детей, ветеран труда...
Роль истории в жизни общества
Современное рабство
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Тернистый путь к знаниям
Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы
На девятом десятке лет освоила компьютерные технологии Шамшагуль Жетебаева
Четверокласснику, получившему сильнейший удар током, ампутировали ногу
Подозреваемого в изнасиловании родных дочерей задержали в Алматинской области
Реджеп Тайип Эрдоган вновь избран президентом Турции
3-летний ребенок попал в реанимацию после игры со спичками в Алматинской области
В Астане состоялось первое заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
Небольшое село Шымыр в Ескельдинском районе печально известно в округе массовым захоронением жертв Ашаршылық 1931–1933 годов
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих

Читайте также

На здоровье!
Ученый, критик, писатель
Ура, каникулы!
«Гордиевы узлы» водоснабжения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]