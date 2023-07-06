Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города

Знакомьтесь: молодой ученый-биолог Алишер Назарбеков. Будучи студентом PhD в университете KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), он занимается изысканиями в Национальной исследовательской лаборатории метаболической и биомолекулярной инженерии (при KAIST), которая считается одной из лучших в мире.

Родился Алишер в Алматы, а рос и учился в Таразе. После окончания лицея «Білім Инновация» поступил в Ульсанский национальный институт науки и технологий (UNIST) в Южной Корее и отучился сразу по двум специальностям: «химическая инженерия» и «биологические науки». Желание заниматься наукой только укрепилось, и в 2021 году Алишер поступил в Корейский институт передовых технологий (KAIST), где отучился по специальности «химическая и биомолекулярная инженерия», и теперь продолжает учебу в этом же вузе в качестве студента PhD.

– В Лаборатории метаболичес­кой и биомолекулярной инженерии мы создаем микроорганизмы, способные производить важные соединения и вещества. Например, полимеры и биотоп­ливо экологически чис­тым путем. Вообще-то, наукой я увлечен был с детства. Родители покупали мне разные книги и энциклопедии. В школе усиленно начал изучать все естественные науки, особенно биологию. Большое влияние на меня оказал мой учитель в лицее Эрбен Озкан. Он посоветовал участвовать в олимпиадах по биологии, и у меня это хорошо получилось. Готовясь к олимпиадам, понял, насколько интересны и полезны для всего человечества исследования и открытия в сфере биологии. Тогда и решил, что мое будущее будет связано именно с этой наукой, – рассказывает Алишер.

В 2014-м он занял третье место на Республиканской олимпиаде по биологии, с 2015 по 2017 год был ее победителем. В 2016-м и 2017-м участвовал в Международной олимпиаде по биологии во Вьетнаме и Велико­британии, где получил две бронзовые медали. Также участвовал в Международной олимпиаде по биологии в университете Торонто в 2017 году, где вошел в топ двух процентов лучших участников со всего мира. Как он считает, именно эти достижения помогли продолжить учебу и серьезно заниматься исследованиями.

– Как ровесник столицы я бы хотел пожелать ей процветания! Поздравляю всех жителей Астаны с этим днем! Мы чтим коллективные достижения, стойкость и единство, которые превратили этот город в замечательное мес­то для жизни и работы. Давайте дорожить историей, разнообразием и уникальным характером столицы, которые делают Астану поистине исключительным городом, – сказал молодой ученый.

Не останавливаться на достигнутом

Айгерим Жакибаева – выпускница University College London. Обу­чалась по стипендии «Болашак». Девушка выбрала геологию, горное дело, горный инжиниринг.

Родилась Айгерим в Алматы. Окончила физико-математичес­кий лицей и подала документы в КазНТУ им. К. Сатпаева. Когда нужно было выбирать специальность, на первом месте было строительство и только на втором – геология и разведка полезных ископаемых. В итоге девушка выбрала геологию. И вскоре кардинально изменила свое мнение:

– Я поняла, насколько это интересная, широкая, глубокая и стратегически важная для нашей страны наука, в ней столько всего интересного! Во время учебы мы изучали подземные воды, нефтяную отрасль, геофизику. Узнавали, чем вызваны землетрясения, движения тектонических плит… Это настолько всеобъемлющая, широкая область, что я полюбила геологию всем сердцем!

Став бакалавром, Айгерим решила продолжать обучение. Получила степень магистра в University College London, а сейчас получает PhD в Satbayev University также в области геологии, правда, уже в узконаправленной ее сфере – гидрогеологии и инженерной геологии.

– Гидрогеология – это наука о подземных водах. Во многих регионах нашей страны особенно актуален вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой. А поскольку ее источником зачастую являются только подземные воды, могу уверенно говорить о том, что развитие гидрогеологии – стратегически важная задача для нашего государства. И я очень горжусь, что тоже, возможно, внесу свой вклад в развитие и укрепление нашей страны! – рассуждает Айгерим.

По ее словам, Астана – это один из самых быстроразвивающихся городов в СНГ. Она рада видеть, как город растет, не останавливается на достигнутом, развивается.

– Я мечтаю, чтобы Астана стоя­ла в одном ряду с такими крупными прогрессивными городами, как Сингапур, Токио, Нью-Йорк. Чтобы Астану тоже ставили в пример, чтобы сюда стремились туристы, чтобы больше людей желали поближе узнать нашу культуру, менталитет, природу, наших людей, – говорит Айгерим Жакибаева.

Если ветер, то попутный

О Юсупе Тумгоеве – выпускнике Назарбаев Университета – уже неоднократно писали в СМИ. Молодой человек подает большие надежды в научном мире.

Родился он в Кокшетау. В 2015-м окончил Назарбаев Интеллектуальную школу, а в 2020-м – бакалавриат в Назарбаев Университете по специальности «компьютерные науки». В мае 2022 года там же, в НУ, получил степень магистра по специальности «наука о данных». А еще парню из Кокшетау удалось провести Гарвардскую конференцию – впервые в Казахстане и Центральной Азии. Это было в 2019-м.

Он является одним из создателей проекта myMind – онлайн-тес­та и цифровой платформы для ранней диагностики снижения когнитивных функций при болезни Альцгеймера. Этот проект успешно внедрен в Алматинской области для скрининга населения пожилого возраста, проведено исследование с участием более двух тысяч пациентов. В марте 2023-го myMind от фонда Saby получил грант в размере 50 тыс. долларов.

Достижений у Юсупа в его 25 лет больше, чем у некоторых за всю жизнь. А особенно молодой ученый гордится тем, что в этом году Президент Касым-Жомарт Токаев лично вручил ему почетную государственную награду – медаль «Шапағат».

На традиционный вопрос о пожеланиях Астане в честь ее 25-летия молодой человек ответил весьма оригинально:

– Нашей столице я пожелал бы достроить ЛРТ, поменьше пробок и чтобы не было ветра! А еще – всестороннего процветания и бурного развития стартап-индустрии!