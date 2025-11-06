В Научном центре педиатрии и детской хирургии (НЦПДХ) прошел мастер-класс с участием итальянских специалистов по врождённым порокам сердца, сообщает Kazpravda.kz

Зарубежные врачи в лице детского кардиохирурга Витали Пак, анестезиолога-реаниматолога Элизы Барбери и детского кардиолога Кьяры Марроне провели несколько операций детям.

В мастер-классе приняли участие сотрудники отделений детской кардиохирургии и кардиологии НЦПДХ, а также кардиохирурги, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, рентгенхирурги, специалисты лучевой диагностики (эхокардиография) и медицинские сестры из Алматы, Тараза, Актобе и Астаны.

В рамках мастер-класса были проведены операции на сердце шести детям с врожденными пороками сердца, требующими сложного хирургического вмешательства. На сегодня состояние всех детей стабильное: все пациенты отключены от аппарата искусственной вентиляции легких, четверо из них переведены в отделение для дальнейшего лечения. Все шесть операций прошли успешно и без осложнений, продолжительность вмешательств составила от 4 до 6 часов.

Кроме того, консультации были проведены для 80 детей. Послеоперационные пациенты ежедневно осматривались в отделении реанимации совместно с итальянскими специалистами, проводилось динамическое наблюдение и корректировка терапии.

Итальянские специалисты по врожденным порокам сердца отметили высокий профессиональный уровень кардиохирургов, реаниматологов и медицинского персонала Центра. Они выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества и обмена опытом, а также пригласили молодых специалистов Казахстана на стажировку и повышение квалификации в Италию.