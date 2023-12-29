Итоги года: борьба с преступностью, бытовым насилием и усиление мер против ЧС

Редакция Primeminister.kz подготовила заключительный обзор, каких результатов удалось достичь в сфере обеспечения общественного порядка и гражданской защиты в 2023 году.
Вопросам правопорядка и безопасности в Казахстане уделяется первостепенное значение. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева полиция переходит на сервисную модель работы, ориентированную на эффективное взаимодействие с гражданами.
Параллельно с этим укрепляется материально-техническая база правоохранительных органов, в регионах планомерно устанавливаются камеры видеонаблюдения, в сферу обеспечения безопасности активно внедряются новые цифровые решения.
Аналогичная большая работа проводится по повышению потенциала служб МЧС РК в борьбе с природными пожарами и другими чрезвычайными происшествиями.
Общественный порядок и гражданская защита
Благодаря комплексным мерам по борьбе с преступностью в республике улучшились основные показатели.
- Общий уровень преступности по республике снизился на 12%, в частности пресечена деятельность 1,4 тыс. организованных преступных групп.
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Количество убийств сократилось на 11%, краж – на 27%, хулиганств – на 28%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 2%.
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Фактов скотокрадства стало меньше на 14%. В этом направлении раскрыто 661 преступление, пресечена деятельность 112 преступных групп, задержано 614 скотокрадов.
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Число разбоев снизилось на 28%, грабежей – на 13%, правонарушений на улицах – на 8%.
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Для обеспечения правопорядка по стране функционируют более 1,2 млн видеокамер. При помощи камер полицейские раскрыли 9,2 тыс. преступлений и пресекли 513 тыс. административных правонарушений.
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В общественных местах устанавливаются «Кнопки SOS», позволяющие осуществлять моментальную связь с офицерами центров оперативного управления полиции и передавать необходимую информацию.
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Для предупреждения краж мобильных телефонов продолжается работа по регистрации номеров с привязкой к IMEI-коду и его владельцу, что позволяет оперативно блокировать похищенные устройства.
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Развивается принцип «нулевой терпимости» к правонарушениям. Так, на сегодняшний день выявлено на 19% (на 1,5 млн) больше административных правонарушений. Среди них факты нарушения тишины и запрета на курение, мелкие хулиганства и т.д.
В Павлодарской области реализуется пилотный проект «Казахстанская cервисная модель работы полиции»: создан Ситуационный аналитический центр, реорганизована структура управления полиции.
В уходящем году были ужесточены механизмы противодействия семейно-бытовому насилию.
С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать соответствующие дела без заявления потерпевших.
Если ранее 60% жертв отказывались от заявления и обращения оставались без рассмотрения, то сейчас в 94% случаев виновные в бытовом насилии привлекаются к ответственности. В результате число привлеченных за насилие в семье увеличилось в 3 раза – с 13 до 35 тыс. Кроме того, вынесено на 62% больше защитных предписаний – с 51 тыс. до 82 тыс.
Наряду с этим была исключена возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде.
Также согласно Указу Президента РК, принимаются меры по созданию специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.
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Принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.
В рамках него проведен космический мониторинг ареалов произрастания культивируемой конопли. Установлено 265 наркоплантаций. Полученные данные будут использоваться спутниками для их дальнейшего выявления с помощью искусственного интеллекта.
В адрес Евразийской экономической комиссии направлены предложения о включении в перечень подконтрольных товаров 14 новых веществ, используемых для производства наркотиков.
Проведена операция «Канал», в ходе которой изъято свыше 2,5 тонн наркотиков, в т.ч. более 1 тонны «синтетики» и «опиоидов».
В рамках плана для территориальных подразделений МВД приобретаются необходимые аппаратно-программные комплексы, а также лабораторное оборудование для центров судебных экспертиз МЮ и досмотровое оборудование для усиления пограничного контроля.
В рамках поэтапного обновления транспорта отдаленных сел районов в Павлодарской области в 2023 году патрульным выданы 20 служебных машин. Автомобили оснащены современной спецтехникой, видеорегистраторами и навигационными системами.
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В текущем году в республике пресечено 8,2 млн нарушений Правил дорожного движения, задержано 20,5 тыс. «пьяных» водителей, лишены водительских прав 22 тыс. человек.
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Для автоматического надзора за дорожным движением в регионах внедряется система «Қорғау – Безопасный водитель». Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы.
Благодаря системе выявлено 6,4 тыс. водителей, лишенных водительских прав, изъято 8,9 тыс. подложных госномеров.
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В этом году спасательными подразделениями МЧС РК совершено свыше 76 тыс. оперативных выездов, спасено и эвакуировано более 22 тыс. человек, оказана первая медицинская помощь порядка 5 тыс. граждан.
- Для спасательных подразделений РК закуплено свыше 250 единиц пожарной и специальной техники, порядка 2 тыс. единиц различного спасательного оборудования и снаряжения, 2 вертолета и более 70 беспилотных летательных аппаратов.
В Мангистауской области в 2023 году обновлена материально-техническая база пожарных - закуплены 31 единица новой спецтехники (автоцистерны, автомобили для пожаротушения, связи и освещения, специализированные автомобили для аварийно-спасательных операций, кинологической службы)
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Повышена заработная плата сотрудникам оперативных подразделений МЧС от 10 до 77%, а также введены выплаты надбавок и доплат.
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Начата трансформация государственной системы гражданской защиты, одними из основных направлений которой являются переход от ликвидации к предупреждению ЧС и формирование культуры безопасности населения.
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Завершена реализация трехлетней Дорожной карты противопаводковых мероприятий, что позволило снять угрозу подтопления с 214 населенных пунктов и минимизировать риски еще для 607. В целом на их территории расположено порядка 120 тыс. домов, проживает свыше 550 тыс. человек.
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В рамках усиления пожарной безопасности в этом году построено 6 пожарных депо в Астане, Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской и Алматинской областях. Продолжается строительство 21 пожарного депо в 13 регионах страны.
При этом в населенных пунктах, где по нормам не предусмотрена противопожарная служба, открыто 57 пожарных постов и создано 80 добровольных формирований.
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Для оперативного реагирования на природные пожары в лесных фондах республики внедрены системы раннего обнаружения очагов пожара.
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Для обеспечения безопасности на воде завершено строительство водно-спасательной станции в Северо-Казахстанской области.
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Для своевременного реагирования на дорожно-транспортные происшествия на автодорогах республиканского и международного значения проведена модернизация 8 медико-спасательных пунктов.
Также подразделения Центра медицины катастроф в 6 регионах республики переведены на круглосуточный режим оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при ЧС.
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В Алматы установлены станции автоматизированной системы раннего оповещения о землетрясении, откорректированы схемы маршрутов и мест эвакуации населения, созданы резервы медицинских препаратов и оборудования, проведено обучение населения в части действий при землетрясениях.
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В рамках обеспечения защиты от селевых угроз реализован крупный проект – введена в эксплуатацию селезадерживающая плотина «Аюсай». В 2024 году планируется завершение строительства селезадерживающей плотины «Аксай», а в 2025 году – плотины «Хоргос».
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