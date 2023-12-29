Итоги года: борьба с преступностью, бытовым насилием и усиление мер против ЧС

Редакция Primeminister.kz подготовила заключительный обзор, каких результатов удалось достичь в сфере обеспечения общественного порядка и гражданской защиты в 2023 году.

Фото: пресс-служба правительства РК

Вопросам правопорядка и безопасности в Казахстане уделяется первостепенное значение. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева полиция переходит на сервисную модель работы, ориентированную на эффективное взаимодействие с гражданами.

Параллельно с этим укрепляется материально-техническая база правоохранительных органов, в регионах планомерно устанавливаются камеры видеонаблюдения, в сферу обеспечения безопасности активно внедряются новые цифровые решения.

Аналогичная большая работа проводится по повышению потенциала служб МЧС РК в борьбе с природными пожарами и другими чрезвычайными происшествиями.

Общественный порядок и гражданская защита

Благодаря комплексным мерам по борьбе с преступностью в республике улучшились основные показатели.

Общий уровень преступности по республике снизился на 12%, в частности пресечена деятельность 1,4 тыс. организованных преступных групп.

Количество убийств сократилось на 11%, краж – на 27%, хулиганств – на 28%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 2%.

Фактов скотокрадства стало меньше на 14%. В этом направлении раскрыто 661 преступление, пресечена деятельность 112 преступных групп, задержано 614 скотокрадов.

Число разбоев снизилось на 28%, грабежей – на 13%, правонарушений на улицах – на 8%.

Для обеспечения правопорядка по стране функционируют более 1,2 млн видеокамер. При помощи камер полицейские раскрыли 9,2 тыс. преступлений и пресекли 513 тыс. административных правонарушений.

В общественных местах устанавливаются «Кнопки SOS», позволяющие осуществлять моментальную связь с офицерами центров оперативного управления полиции и передавать необходимую информацию.

Для предупреждения краж мобильных телефонов продолжается работа по регистрации номеров с привязкой к IMEI-коду и его владельцу, что позволяет оперативно блокировать похищенные устройства.

Развивается принцип «нулевой терпимости» к правонарушениям. Так, на сегодняшний день выявлено на 19% (на 1,5 млн) больше административных правонарушений. Среди них факты нарушения тишины и запрета на курение, мелкие хулиганства и т.д.

В Павлодарской области реализуется пилотный проект «Казахстанская cервисная модель работы полиции»: создан Ситуационный аналитический центр, реорганизована структура управления полиции.

В уходящем году были ужесточены механизмы противодействия семейно-бытовому насилию.

С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволяет возбуждать соответствующие дела без заявления потерпевших.

Если ранее 60% жертв отказывались от заявления и обращения оставались без рассмотрения, то сейчас в 94% случаев виновные в бытовом насилии привлекаются к ответственности. В результате число привлеченных за насилие в семье увеличилось в 3 раза – с 13 до 35 тыс. Кроме того, вынесено на 62% больше защитных предписаний – с 51 тыс. до 82 тыс.

Наряду с этим была исключена возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля примириться можно только один раз, в суде.

Также согласно Указу Президента РК, принимаются меры по созданию специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.

В рамках него проведен космический мониторинг ареалов произрастания культивируемой конопли. Установлено 265 наркоплантаций. Полученные данные будут использоваться спутниками для их дальнейшего выявления с помощью искусственного интеллекта.

В адрес Евразийской экономической комиссии направлены предложения о включении в перечень подконтрольных товаров 14 новых веществ, используемых для производства наркотиков.

Проведена операция «Канал», в ходе которой изъято свыше 2,5 тонн наркотиков, в т.ч. более 1 тонны «синтетики» и «опиоидов».

В рамках плана для территориальных подразделений МВД приобретаются необходимые аппаратно-программные комплексы, а также лабораторное оборудование для центров судебных экспертиз МЮ и досмотровое оборудование для усиления пограничного контроля.

В рамках поэтапного обновления транспорта отдаленных сел районов в Павлодарской области в 2023 году патрульным выданы 20 служебных машин. Автомобили оснащены современной спецтехникой, видеорегистраторами и навигационными системами.

В текущем году в республике пресечено 8,2 млн нарушений Правил дорожного движения, задержано 20,5 тыс. «пьяных» водителей, лишены водительских прав 22 тыс. человек.

Для автоматического надзора за дорожным движением в регионах внедряется система «Қорғау – Безопасный водитель». Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы.

Благодаря системе выявлено 6,4 тыс. водителей, лишенных водительских прав, изъято 8,9 тыс. подложных госномеров.

В этом году спасательными подразделениями МЧС РК совершено свыше 76 тыс. оперативных выездов, спасено и эвакуировано более 22 тыс. человек, оказана первая медицинская помощь порядка 5 тыс. граждан.

Для спасательных подразделений РК закуплено свыше 250 единиц пожарной и специальной техники, порядка 2 тыс. единиц различного спасательного оборудования и снаряжения, 2 вертолета и более 70 беспилотных летательных аппаратов.

В Мангистауской области в 2023 году обновлена материально-техническая база пожарных - закуплены 31 единица новой спецтехники (автоцистерны, автомобили для пожаротушения, связи и освещения, специализированные автомобили для аварийно-спасательных операций, кинологической службы)

Повышена заработная плата сотрудникам оперативных подразделений МЧС от 10 до 77%, а также введены выплаты надбавок и доплат.

Начата трансформация государственной системы гражданской защиты, одними из основных направлений которой являются переход от ликвидации к предупреждению ЧС и формирование культуры безопасности населения.

Завершена реализация трехлетней Дорожной карты противопаводковых мероприятий, что позволило снять угрозу подтопления с 214 населенных пунктов и минимизировать риски еще для 607. В целом на их территории расположено порядка 120 тыс. домов, проживает свыше 550 тыс. человек.

В рамках усиления пожарной безопасности в этом году построено 6 пожарных депо в Астане, Алматы, Шымкенте, Западно-Казахстанской и Алматинской областях. Продолжается строительство 21 пожарного депо в 13 регионах страны.

При этом в населенных пунктах, где по нормам не предусмотрена противопожарная служба, открыто 57 пожарных постов и создано 80 добровольных формирований.

Для оперативного реагирования на природные пожары в лесных фондах республики внедрены системы раннего обнаружения очагов пожара.

Для обеспечения безопасности на воде завершено строительство водно-спасательной станции в Северо-Казахстанской области.

Для своевременного реагирования на дорожно-транспортные происшествия на автодорогах республиканского и международного значения проведена модернизация 8 медико-спасательных пунктов.

Также подразделения Центра медицины катастроф в 6 регионах республики переведены на круглосуточный режим оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при ЧС.