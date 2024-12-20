Итоги года: усиление борьбы с правонарушениями, защита прав женщин и детей, предупреждение ЧС

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В уходящем году органы внутренних дел Казахстана значительно усилили свою работу в ряде ключевых направлений, включая профилактику домашнего насилия, защиту женщин и детей, борьбу с подростковой преступностью и обеспечение дорожной безопасности.

В рамках реформирования МВД и системы ЧС Казахстана были внедрены новые методы работы, что отражено в нормативных документах и изменениях законодательства.

Профилактика домашнего насилия

Одним из главных направлений работы МВД является профилактика бытового насилия. В 2024 году в полицию поступило около 100 тыс. сообщений о случаях насилия в семье. В ответ на это были приняты меры, в том числе выданы 72 тыс. защитных предписаний, а также судебные решения по 16 тыс. случаев.

Также значительное внимание уделено кризисным центрам для пострадавших от насилия. На сегодняшний день в стране функционируют 69 таких центров, в которые с начала года направлены 5,5 тыс. женщин, в том числе 3,7 тыс. с детьми. В результате усилий МВД за последние 5 лет вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин, в том числе насильственных преступлений на 37,9%, убийства на 49,3% и причинение тяжких телесных повреждений на 8,7%.

Защита прав детей и профилактика подростковой преступности

В сфере защиты прав детей и профилактики подростковой преступности также достигнуты значительные результаты. В текущем году проведено более 12 тыс. профилактических мероприятий. В целях защиты детей за каждой школой страны закреплены сотрудники ювенальной полиции, которые регулярно проводят занятия по правам ребенка и выявляют детей, склонных к правонарушениям. Более 94 тыс. выступлений было организовано в учебных заведениях.

Кроме того, с начала года выявлено более 35 тыс. противоправных интернет-ресурсов, в том числе 127 сайтов, пропагандирующих суицид и насилие. В результате профилактических мероприятий количество преступлений, совершенных подростками, снизилось на 6%. Убийства, совершенные несовершеннолетними, сократились на 29%, кражи – на 19%, грабежи – на 15%.

Новый закон для защиты прав женщин и детей

Не менее важным стал новый закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», вступивший в силу 16 июня 2024 года. Внесенные изменения направлены на ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и несовершеннолетних. В частности, за изнасилование малолетнего теперь предусмотрено только пожизненное лишение свободы, а за склонение к самоубийству и травлю – уголовная ответственность.

Оперативная работа МЧС

С 2024 года Казахстан продолжает улучшать систему реагирования на чрезвычайные ситуации. В этом году на пульт Единой дежурной диспетчерской службы «112» поступило более 4,7 млн звонков от населения. Силами МЧС было спасено более 14 тыс. человек, эвакуировано 66,5 тыс. человек, оказана медико-психологическая помощь 8 тыс. пострадавших. Также было совершено свыше 83,3 тыс. выездов по тревоге, в том числе 10 тыс. на пожары и около 19 тыс. на аварийно-спасательные работы.

Особое внимание уделено поисково-спасательным работам, в том числе с использованием воздушных судов. В 2024 году воздушными судами АО «Казавиаспас» совершено более 2,5 тыс. вылетов, из которых 395 были связаны с санитарной авиацией, транспортировано 356 пациентов.

Улучшение системы предупреждения и ликвидации ЧС

Важной частью работы МЧС является система предупреждения чрезвычайных ситуаций. В 2024 году продолжалась модернизация системы мониторинга с применением геоинформационных систем и беспилотных летательных аппаратов для обнаружения и мониторинга ситуации на водоемах. Также внедрена республиканская система оперативной цифровой радиосвязи, которая объединяет ведомственные сети МЧС и МВД, что позволяет повысить координацию и эффективность в реагировании на ЧС.

Для снижения нарушений, аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве утверждена Концепция промышленной безопасности на период до 2030 года.

Для обеспечения сейсмической безопасности в стране утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли до 2028 года.

В 14 регионах страны в период паводков спасено и эвакуировано 120 тыс. человек, в том числе 354 человека с ограниченными возможностями и более 45 тыс. детей. Количество ЧС в Казахстане в 2024 году снизилось на 1,7% по сравнению с 2023 годом, а число пострадавших уменьшилось на 10,8%, с 1751 человек в 2023 году до 1562 в 2024 году.

Комплексный подход к обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений и повышению безопасности демонстрирует значительные результаты. Реализованные меры по защите женщин и детей создают основу для формирования безопасного общества. Усилия государственных органов, модернизация инфраструктуры, использование современных технологий и совершенствование законодательства продолжают укреплять позиции Казахстана как страны, где приоритетами являются жизнь и безопасность каждого гражданина.