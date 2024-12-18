Итоги года: в Минобороны чествовали лучших военнослужащих ВС РК

Армия , Итоги года
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Ежегодный конкурс «Әскер тарланы» направлен на совершенствование мастерства военнослужащих, распространение боевого опыта и повышение имиджа армии

Фото: пресс-служба МО РК

В Астане победители боевого состязания Вооруженных сил, показавшие лучшие результаты в служебной деятельности, получили награды из рук министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

На церемонии награждения генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что 2024 год для Вооруженных сил был ознаменован многими значимыми событиями. Среди них он назвал получение мандата ООН на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии, а также участие военнослужащих в борьбе с весенними паводками.

«Сегодня мы традиционно подводим итоги и чествуем образцовых специалистов по итогам конкурса «Әскер тарланы» за минувший учебный год. При оценке флагманов воинского мастерства учитывались результаты ежемесячных занятий по боевой и государственно-правовой подготовке, итоги контрольной и итоговой проверок, участие в учениях, различных конкурсах, воинская дисциплина и ваши морально-деловые качества», - добавил министр обороны.

По итогам состязания лучшим оперативным дежурным стал начальник службы командного пункта Десантно-штурмовых войск подполковник Нуржан Күлманжанов. Профессиональное признание офицер получил благодаря ответственному подходу к выполнению поставленных задач.

Лучшим командиром боевой машины определен сержант Руслан Максут, командующий отделением разведывательной роты войсковой части 27943. На учениях «Айбалта-2024», «Достарым-2023» экипаж под его руководством показал слаженную и результативную работу.  

Звания лучший командир артиллерийского расчета удостоился военнослужащий войсковой части 28738 старший сержант Еркебулан Тлеукен. Воинское подразделение, которым командует Е. Тлеукен, всегда добивается высоких результатов в стрельбе.

Первоклассным мастером признали механика-водителя боевой машины пехоты сержанта Дидара Мусина из войсковой части 31775. На двусторонней штабной тренировке его отметили за безупречное содержание боевой машины и выполнение обязанностей в составе мотострелкового батальона.

Отличное владение оружием неизменно демонстрирует на республиканских и международных учениях старший стрелок-разведчик войсковой части 44736 ефрейтор Ерасыл Тлеуханов, признанный лучшим снайпером.

За отличные показатели в боевой подготовке обладателем номинации «Лучший летчик» определен летчик-штурман авиационного звена войсковой части 50185 лейтенант Нурболат Молдабек. Среди молодых летчиков командир экипажа Н. Молдабек первым заслужил право самостоятельно управлять самолетом Су-30 СМ.

Высоких показателей в организации охраны воздушных рубежей страны добился заместитель командира воинской части 31767 майор Евгений Спижарский, названный первоклассным специалистом войск противовоздушной обороны.

За умелое управление вверенным экипажем, успешное участие в конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр и международном оперативно-тактическом командно-штабном учении «Бірлестік-2024» лучшим определен командир ракетно-артиллерийского судна «Урал» войсковой части 21814 капитан 3 ранга Шахрух Абдуразаков.

Отличником войсковой разведки стал специалист по вооружению войсковой части 22750 старший лейтенант Акжол Молдакаш. В составе команды Минобороны он занял первое место в военно-патриотическом реалити-проекте 100 Sarbaz, где показал не только физическую мощь, но и силу духа.

Среди образцов для подражания названы и награждены техник ремонтного цеха сержант 3-го класса Ералы Айнекбаев, медсестра госпиталя сержант 2-го класса Аймира Чалабаева, чемпион Спартакиады Вооруженных сил РК по многоборью военно-спортивного комплекса и военному троеборью старший сержант Асылбек Карабай, инструктор Центра миротворческих операций сержант 2 класса Динмухамед Байдуллаев, заместитель командира механизированной бригады имени Касыма Кайсенова по воспитательной и идеологической работе подполковник Азамат Жумагазиев.

Победителем состязания стала образцовая семья командира взвода учебного центра имени Карасай батыра сержанта 2 класса Марата Тогызбаева, неоднократно занимавшая призовые места на различных соревнованиях. Супруги воспитывают трех дочерей и сына.

В ряду победителей воинского состязания сержант 3 класса Дархан Аслан, преподаватель полковник Кирилл Ложкин, связист сержант Алмаз Ташкенбаев, сапер-специалист младший сержант Мухамедияр Бутенбаев, военный полицейский майор Ержан Диханбаев, командир разведывательного подразделения сержант 3-го класса Думан Кожанов, юрист полковник юстиции Вячеслав Краснов,  старший лейтенант Женисбек Данебеков, подполковник Назар Бозабаев.

В общей сложности отбор проходил по 24 номинациям. Победители профессионального конкурса были награждены дипломами, именными статуэтками и денежными премиями.

 

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