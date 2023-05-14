Итоги индивидуальных соревнований чемпионата мира по дзюдо в Дохе

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

В Дохе (Катар) завершились индивидуальные соревнования ЧМ по дзюдо, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

В седьмой день были разыграны медали в абсолютных весовых категориях.

Честь Казахстана защищали три спортсмена.

Среди мужчин выступал Галымжан Кырыкбай (+100 кг). В первом круге он выиграл у соперника из Кипра, во втором у эстонца. Но в третьем раунде проиграл второму номеру мирового рейтинга – узбекистанцу Алишеру Юсупову.

У женщин в весе +78 кг на татами вышли две казахстанки. Акерке Рамазанова сначала досрочно победила спортсменку из Индии, но в следующем круге уступила чемпионке мира и Олимпиады – японке Акире Соне.

Две схватки провела и Камила Берликаш. В первой встрече она выиграла у представительницы Анголы удержающим приемом. К сожалению во втором раунде не смогла справиться с итальянкой Таваной.

«Мужская сборная заврешила ЧМ на седьмом месте, которые заняли Нурканат Серикбаев и Нурлыхан Шархан. Сейчас в сборной работают французские тренеры-консультанты. Но, для того чтобы их тренировочный процесс вжился и был результат нужно еще время. У нас хромает фармакология. Когда между схватками очень мало времени, спортсмены не успевают восстановить силы. Поэтому, мы должны работать в этом направлении. В июне в Астане пройдет турнир Grand Slam. Как хозяева - мы имеем возможность заявить по 4 участника в каждом весе. Затем примем участие в Masters, где выступают 32 лучших дзюдоиста планеты. После всех этих турниров будем формировать состав для участия на Летних Азиатских играх», - сказал главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов.

Чемпионат мира завершится 14 мая смешанными командными соревнованиями. Сборная Казахстана в первой встрече будет бороться с командой Германии.