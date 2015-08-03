Иван плюс Индира

Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы
У выпускников физико-математического факультета Новосибирского государственного университета много общего. Сейчас они оба окончили Эколь-Политехник (знаменитая высшая школа для подготовки инженеров, основанная французскими учеными Гаспаром Монжем и Лазаром Карно в 1794 году. – Г. Ш.). Вернее, Иван уже получил здесь диплом инженера и, пройдя стажировку в лаборатории информатики, собирается принять участие в серьезном конкурсе на вакантное место в компании Google. Индира – физик-исследователь, занимается спинтроникой, то есть измерением полупроводников. Сейчас она работает в научной лаборатории при университете, который относится к министерству обороны Франции.

В Новосибирске Ваня и Индира были знакомы на уровне "привет-привет". И, возможно, две половинки одного целого, как они себя сейчас называют, прошли бы мимо друг друга, если бы одновременно, но разными путями, не попали во Францию.

– В 2011 году я получил в Новосибирске диплом физика-автоматизатора, – рассказывает Иван. – Потом были открытые экзамены в Эколь-Политехник. Поскольку у меня были планы интегрироваться в индустриальную научную среду, мне очень хотелось повысить свой интернациональный рейтинг. А это – одна из самых сильных высших школ поствузовского образования в мире. Квот выделили всего пять, а в экзаменах принимали участие около 300 человек. Я смог выдержать их.

Индира в то же самое время, когда Ваня стал студентом Эколь-Политехник, приехала туда на краткосрочные курсы. Через три месяца она должна была вернуться обратно, но в это время они с Ваней познакомились поближе, и у них вспыхнули чувства. Чтобы быть рядом с любимой девушкой, будущий инженер проявил чудеса находчивости. Едва зная французский, он пошел к руководству вуза и добился, чтобы Индиру включили в число студентов, дали стипендию и общежитие.

– Он такой: если поставил цель, то упорно идет к ней, – говорит Индира. – И все равно для меня до сих пор загадка, какие он включал механизмы и приводил логические доводы, чтобы кто-то услышал рядового студента-иностранца.

Первое время каждый из них жил в своем кампусе. Когда они окончательно поняли, что их интересы полностью совпадают, летом 2014 годы объявили о помолвке. Руководство вуза, увидев, что они – сложившаяся пара, опять пошло им навстречу и выделило общую комнату. Жизнь вместе не разочаровала их. Подвижные, коммуникабельные, веселые и жизнерадостные, они живут и думают, попадая в тональность друг друга. Даже любовь к спорту у них общая. Зимой катаются в горах на сноуборде, летом выезжают на море или к океану, чтобы поймать волну на серфах.

– Кстати, для всех я здесь – казах, – говорит Ваня. – Казашка Индира – русская, потому что в документах у нас было указано гражданство той страны, откуда прибыли. У нас с Индирой довольно много французов-друзей. На Казахстан у них немного свое­образный взгляд: они знают, что у нас огромная территория с неограниченными природными ресурсами, им поименно известны все казахстанские велосипедисты.

По мнению молодоженов, то, что разница менталитетов и национальных культур якобы мешает людям быть вместе, – это миф. Главное, считают они, это родство душ и полная идентичность жизненных ценностей.

– У нас цель общая – получить образование по максимуму, – добавляет Индира.

Родственники и с той, и с другой стороны только поддержали решение Ивана и Индиры быть вместе. Ваня, кстати, обожает свою тещу.
– Веселая и отзывчивая, – отозвался он о ней, когда она вместе с младшей дочерью приезжала к ним в Париж погостить. – Теща много вложила в своих дочерей. И Индира, и ее сестра – технари по образованию, прекрасно играют на фортепьяно, даже становились лауреатами конкурсов. Мои родственники тоже сразу влюбились в Индиру, когда я привозил ее в Усть-Каменогорск.

– Хорошая, простая девочка с невероятной харизмой, – сказала о невестке бабушка Вани, известный в Усть-Каменогорске учитель Наталья Устинова. – На нее смотришь – вся наша. Никаких сложностей в общении, полное взаимопонимание. Думаю, от такого союза у меня должны появиться талантливые правнуки.

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