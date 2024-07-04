Из Астаны и Алматы могут запустить рейсы в Катон-Карагай

Заповедные уголки Катон-Карагайского района ВКО планируют сделать доступными для туристов, в том числе и иностранных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Yk-news.kz

Фото: Галина Вологодская

Как уточняется, для этого требуется предельно упростить логистику, чтобы иностранцы и жители других регионов Казахстана имели возможность добраться до Катона непосредственно из Алматы и Астаны.

Прямые авиарейсы из южной и северной столиц станут возможны после реконструкции аэродрома в селе Катон-Карагай. Эту работу область планирует провести совместно с крупнейшим международным оператором гостиничного бизнеса.

Вопрос решается сейчас на уровне республики.