Из Астаны и Алматы могут запустить рейсы в Катон-Карагай

Заповедные уголки Катон-Карагайского района ВКО планируют сделать доступными для туристов, в том числе и иностранных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Yk-news.kz
Как уточняется, для этого требуется предельно упростить логистику, чтобы иностранцы и жители других регионов Казахстана имели возможность добраться до Катона непосредственно из Алматы и Астаны.
Прямые авиарейсы из южной и северной столиц станут возможны после реконструкции аэродрома в селе Катон-Карагай. Эту работу область планирует провести совместно с крупнейшим международным оператором гостиничного бизнеса.
Вопрос решается сейчас на уровне республики.
«В настоящее время акиматом Катон-Карагайского района ведётся сбор исходных данных: топосъемка местности, сведения по температурному режиму, направлению ветра, уровню грунтовых вод и так далее. После готовности исходных данных специалистами АО «Авиационная администрация Казахстана» и РГП «Казаэронавигация» будет рекомендована подходящая под проектирование длина взлётно-посадочной полосы и типы эксплуатируемых воздушных судов», — проинформировал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов.