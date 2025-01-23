Из чего состоял кредитный портфель банков в 2024 году

Банки и финансы,Итоги года
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало отчет по результатам регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR), проведенной в 2024 году, передает Kazpravda.kz

В документе представлен детальный анализ текущего уровня кредитного риска на основании результатов регулярного AQR.

В 2024 году агентство провело регулярный AQR по состоянию на 1 января 2024 года по 11 крупным банкам, чьи активы составили 85% банковской системы.

В отчете говорится, что охват оценки достиг 27,4 трлн тенге, что на 31,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (9 трлн тенге), а также на портфели займов крупного бизнеса (4,4 трлн тенге), малого бизнеса (3,4 трлн тенге) и инвестиционные проекты (3,1 трлн тенге).

На индивидуальной основе были оценены 1 583 крупных заемщика, а также 856 созаемщиков и гарантов с общей задолженностью 9,6 трлн тенге. 29,9 млн займов на общую сумму 17,8 трлн тенге были проанализированы на коллективной основе.

Результаты регулярного AQR подтвердили устойчивость сектора на системном уровне: достаточность капитала по 11 банкам составила 16,3%, что существенно выше нормативно установленного минимального уровня 5,5%.

Различие в оценках резервов между банками и регулярным AQR составило 415,1 млрд тенге. Кредиты второй стадии выросли на 492,7 млрд тенге с 1,5% до 3,3%, кредиты третьей стадии увеличились на 327,8 млрд тенге с 8,6% до 9,8%

#банки #кредиты #АРРФР #итоги года

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