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Международное сотрудничество , Транспорт
Из каких еще городов Казахстана запустят авиарейсы в Турцию

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев подписал казахстанско-турецкое межправительственное соглашение о комбинированных грузоперевозках. Церемония подписания состоялась в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

В составе официальной делегации Казахстана министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев принял участие в переговорах глав государств Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана в расширенном формате.

На этом мероприятии министр представил актуальную информацию об уже запущенных, реализуемых и прорабатываемых казахстанско-турецких проектах в сфере транспорта, строительства и военно-технического сотрудничества.

Особое внимание К. Ускенбаев уделил теме развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он отметил, что в прошлом месяце была создана Международная ассоциация ТМТМ, объединяющая владельцев магистральной инфраструктуры и перевозчиков Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины, Румынии, Польши и Китая.

«Между транспортными ведомствами стран-участниц проекта проведено расширенное заседание, где подписана декларация о развитии ТМТМ. Она предусматривает создание совместной логистической компании, формирование сквозного тарифа и единой логистической цепи, привлечение автомобильных перевозчиков и так далее. Также планируется пополнение торгового флота и создание контейнерного хаба на базе СЭЗ «Морпорт Актау». В качестве инвестора предполагается привлечь таких мировых контейнерных операторов, как PSA Group, Maersk, MSC», – сказал министр.

Дополнительный импульс развитию проекта придаст ввод в постоянную эксплуатацию железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, которая позволит создать оптимальный маршрут в Турцию с дальнейшим выходом на европейскую железнодорожную сеть.

«Интеграция существующих и перспективных инфраструктурных проектов с железнодорожной линией Баку – Тбилиси – Карс даст возможность выстроить логистическую цепочку из Китая через Каспийское море в Турцию и страны Южной Европы», – сказал глава МИИР РК.

Также К. Ускенбаев анонсировал увеличение количества регулярных авиарейсов между двумя странами.

«В настоящий момент из Турции в казахстанские города Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан, Туркестан и Шымкент выполняется 37 пассажирских рейсов в неделю. Из Казахстана осуществляется 24 еженедельных вылета в Анталью и Стамбул. С 13 мая текущего года количество полетов постепенно увеличится на 63 рейса в неделю из 10 городов Казахстана в Анталью и Бодрум. В частности, добавятся рейсы из Караганды, Костаная, Уральска и Усть-Каменогорска. В итоге общее количество еженедельных рейсов между странами вырастет до 124-х», – сообщил министр.

Он также добавил, что Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК предложено провести переговоры авиационных властей двух стран для обсуждения расширения географии полетов и дальнейшего дополнительного увеличения количества рейсов. Договоренность достигнута, переговоры состоятся в июле текущего года в Стамбуле.

Военно-техническое сотрудничество успешно развивается в партнерстве с компанией «Aselsan». Совместное предприятие ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг» является производителем широкого спектра электронно-оптической продукции и радиостанций. С момента создания заказчикам поставлено более 16 тысяч единиц продукции более чем на $160 млн.

«Казахстан заинтересован в оснащении вооруженных сил республики современной техникой, поэтому военно-техническое сотрудничество с Турцией планируется наращивать», – заявил руководитель министерства.

По итогам государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Турцию подписано 11 двусторонних документов. По линии МИИР министром Ускенбаевым подписано Межправительственное соглашение о международных комбинированных перевозках грузов.

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