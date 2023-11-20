Из Казахстана можно будет летать в еще один город России

Поездки, Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты в Новосибирск (Россия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации министерства транспорта РК

Фото: facebook.com/QazaqAir

В рамках Транспортной недели в Москве министр транспорта Казахстана Марат Карабаев встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения.

«По итогам встречи была достигнута договоренность о возобновлении авиакомпанией Qazaq Air регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск.

Таким образом, с декабря этого года авиакомпания планирует летать по маршруту Астана – Новосибирск с частотой до 5 рейсов в неделю и по маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск 2 раза в неделю», – проинформировали в КГА.

 

#Россия #транспорт #поездки #авиаперелеты

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