Из Казахстана можно будет летать в еще один город России

В рамках Транспортной недели в Москве министр транспорта Казахстана Марат Карабаев встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения.

«По итогам встречи была достигнута договоренность о возобновлении авиакомпанией Qazaq Air регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск.

Таким образом, с декабря этого года авиакомпания планирует летать по маршруту Астана – Новосибирск с частотой до 5 рейсов в неделю и по маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск 2 раза в неделю», – проинформировали в КГА.