Из-за непогоды закрыты ряд трасс в Казахстане

Происшествия
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Вахитов Елдос
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Закрыто движение для всех видов автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского, передает Kazpravda.kz

Фото: Altaynews.kz

По данным АО "НК КазАвтоЖол" из-за погодных условий (ветер, гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на двух участках автодорог республиканского значения в Костанайской области.

"Закрыто движение для всех видов автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского (Костанайской - 1, СКО - 3, Акмолинская - 1) и девяти участков областного значения (Костанайская - 8, СКО - 1)", – отмечается в сообщении.

#гололед #ветер #непогода

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