Из-за непогоды закрыты ряд трасс в Казахстане

Закрыто движение для всех видов автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского, передает Kazpravda.kz

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По данным АО "НК КазАвтоЖол" из-за погодных условий (ветер, гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на двух участках автодорог республиканского значения в Костанайской области.