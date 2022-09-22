Фото: Kazpravda.kz
Сенат , Экономика
"Из-за цен на материалы компании не хотят строить арендное жильё" – сенатор

О вопросах обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения и проблемах, складывающихся в жилищной сфере, в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра страны рассказал сенатор Бекболат Орынбеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам депутата, в настоящее время в Жамбылской области состоят в очереди на жильё 37 037 человек, из них 26 841 - из социально уязвимых слоёв населения. При таком количестве очередников озабоченность сенатора вызывает снижение заинтересованности стройкомпаний в возведении жилья.

«Основная проблема, которая сегодня возникает при строительстве жилья – это цены на строительные материалы на рынке. По сравнению с 2020 годом, в 2022 году они в среднем выросли до 1,8 раза и стали выше стоимости в смете. В связи с этим снизилась заинтересованность в строительстве жилья со стороны подрядчиков. В частности, по проектно–сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, по Жамбылской области стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке составляет в среднем 294 тыс. тенге, что не соответствует стоимости, утвержденной государственной программой в 160 тыс. тенге»,- сказал сенатор.

В этой связи депутат предлагает пересмотреть принципы финансирования строительства арендного жилья в Жамбылской области и довести стоимость 1 кв. м. жилья в регионе до 220 000 тенге, а также выплачивать строительным компаниям авансы, для того, чтобы они могли приобретать стройматериалы оптом по более низкой цене.

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