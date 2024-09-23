Избившему пожилую мать сыну экс-акима Караганды огласили приговор

Абиля Уразалинова осудили на три года за причинение средней тяжести вреда здоровью пенсионерки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы суда, мужчина в ходе конфликта избил свою мать. Он бил её руками и ногами по телу и голове.

«Находясь дома, в ходе возникшей ссоры он причинил ей вред здоровью в виде закрытой черепно-лицевой травмы в виде сотрясения головного мозга в остром периоде, перелома латеральной стенки орбиты правого глаза, перелома правой скуловой дуги, передней, задней стенок правой гайморовой пазухи с развитием гемосинуса, кровоподтека лица; закрытой тупой травмы грудной клетки справа в виде перелома 3, 4, 5, 6-го рёбер; закрытого неосложнённого компрессионного перелома тела первого поясничного позвонка», – уточнили в суде.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей (соседей), заключениями экспертиз и другими материалами дела.

Отмечается, что потерпевшая просила о максимальном наказании.

«При вынесении приговора суд учёл, что подсудимый не признал свою вину в избиении собственной матери. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Исковые требования были полностью удовлетворены и взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 1 000 000 тенге, а также расходы, понесенные на оплату адвокатов», – говорится в официальном сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.