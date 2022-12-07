Избившим полицейских вынесли приговор в Шу

В Шуском районе Жамбылской области осудили местных жителей, которые в мае избили сотрудников полиции. 8 мужчин приговорены Шуским районным судом к наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет 2 месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Инцидент произошел около 01:30 7 мая на привокзальной площади в городе Шу. Сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ 2114 без государственного регистрационного номерного знака. Водитель и пассажир автомашины на законные требования полицейских отреагировали агрессивно, стали оказывать сопротивление представителям власти и напали на них.

«В инцидент были вовлечены и другие лица, которые в это время находились на улице и в близлежащем кафе. Они, грубо нарушая общественный порядок, напали на полицейских, пытались завладеть их табельным оружием и нанесли им телесные повреждения», - рассказали в полиции.