Избран новый президент Казахстанской федерации футбола

Фото: пресс-служба НОК РК

Под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова состоялось внеочередное заседание XXVI конференции Федерации футбола Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

В рамках мероприятия был избран новый президент федерации. Кандидатами на пост президента были выдвинуты Алтай Даумов от ОО «Ассоциация футбола Алматинской области», Ербол Каиров - от ОО «Ассоциация футбола Акмолинской области» и Марат Омаров - от ОО «Ассоциация футбольной федерации города Астана».

Представители областных футбольных ассоциаций, футбольных организаций и школ провели голосование. По его итогам большинство участников поддержали кандидатуру Марата Омарова.

Глава ведомства поздравил Марата Омарова с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

«Надеюсь, что Марат Талгатович придаст новый импульс развитию футбола в стране и применит накопленный опыт для прогресса отечественного футбола. Граждане нашей страны проявляют особый интерес к футболу, поэтому важно подходить к его развитию с новыми идеями. Особенно важно уделять внимание международному сотрудничеству, подготовке игроков, тренеров и судей мирового уровня, а также созданию спортивного резерва», — сказал министр.

В ведомстве отметили, что на сегодня футболом в Казахстане регулярно занимаются более 1 миллиона человек, из которых 537 тысяч проживают в сельской местности.

Как пишет Kazfootball.kz, Омаров является выпускником британского университета Йорка и лондонской школы экономики. С 2022 года он работает председателем Агентства по защите и развитию конкуренции. Был в руководстве ряда компаний, занимал различные должности в Министерстве национальной экономики и входил в совет директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».